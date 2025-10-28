Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/10 Khánh thành nhà máy sản xuất linh kiện điện tử quang học cao cấp tại KCN VSIP Nghệ An; Bộ Y tế và UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho 1 tập thể, 8 cá nhân dũng cảm bảo vệ bệnh nhân trong tình huống nguy cấp tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

* Sáng 28/10, Khu công nghiệp VSIP, xã Hưng Nguyên diễn ra Lễ khánh thành Nhà máy Radiant Opto - Electronics Việt Nam Nghệ An. Đây là dự án có tổng vốn đầu tư 145 triệu USD.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Tập đoàn Radiant Opto - Electronics khánh thành Nhà máy Radiant Opto - Electronics Việt Nam Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 28/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho tập thể, cá nhân đã có hành động dũng cảm, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp xảy ra tại bệnh viện ngày 23/10 vừa qua.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể Khoa Sơ sinh và 2 điều dưỡng Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Thành Chung

* Sáng 28/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh giai đoạn 2021-2025” (Đề án 1958) và Chương trình xúc tiến thương mại gắn với diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể. Ảnh: Xuân Hoàng

* Theo dự kiến, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 -2030 sẽ diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11/2025, với khoảng 300 đại biểu tham dự. Thông tin được nêu tại Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 28/10.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

* Ngày 28/10, các đoàn công tác của tỉnh tiếp tục kiểm tra, tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại một số địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao đổi với người dân về tiến độ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính của xã Quỳnh Tam. Ảnh: Như Thủy

* Ngày 28/10, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Đồng chí Phạm Thành Chung - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh chủ trì cuộc thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

* Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ hành hung nhân viên y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh ở Nghệ An khiến dư luận phẫn nộ và lo lắng. Đằng sau những hành vi côn đồ ấy là lời cảnh báo nghiêm khắc về an ninh bệnh viện và đòi hỏi một cơ chế pháp lý đủ mạnh để bảo vệ “lá chắn trắng” nơi tuyến đầu cứu người.

Hình ảnh đối tượng Trần Tuấn Anh vươn qua quầy làm thủ tục, hành hung nhân viên y tế vào đêm 31/5/2025 tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Tư liệu

* Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và vận hành Trung tâm Hành chính công với nhiều khó khăn, song xã vùng cao Yên Hòa đã có sự chuẩn bị từ những ngày đầu tiên và được xếp tốp đầu trong bảng đánh giá các xã, phường thực hiện dịch vụ hành chính công.