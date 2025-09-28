Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9 Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và tỉnh Nghệ An kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10; các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ứng phó bão số 10... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 28/9, đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Nghệ An.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng các đồng chí trong đoàn công tác kiểm tra công tác giúp dân neo đậu tàu thuyền tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Tiến Dũng

* Sáng 28/9, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Lò và cống Nghi Quang tại xã Trung Lộc; Cảng Cửa Lò, hệ thống kè biển tại phường Cửa Lò; kiểm tra công tác sơ tán người dân tại phường Cửa Lò, phường Trường Vinh, phường Thành Vinh; kiểm tra công tác tiêu thoát nước, chống ngập úng tại cống Rào Đừng, trạm bơm Bến Thuỷ.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung thăm hỏi, động viên người dân tại phường Cửa Lò đang sơ tán tránh bão. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 28/9, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi) tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Vạn; cống Diễn Thành; kiểm tra tuyến đê biển Kim - Hải - Hùng và công tác di dời, sơ tán dân tại một số địa phương xung yếu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 10 tại các địa phương. Ảnh: Thành Cường

* Cũng trong sáng 28/9, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10 tại các khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Cờn, Lạch Quèn; xã Quỳnh Phú và tại các phường Hoàng Mai, Tân Mai, Quỳnh Mai; tình hình vận hành, bảo đảm an toàn hồ chứa nước Vực Mấu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 28/9, Ban Chỉ huy tiền phương của Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến triển khai ứng phó khẩn cấp cơn bão số 10.

Toàn cảnh điểm cầu tại Quân khu 4. Ảnh: Phạm Bằng

* Với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, từ những kinh nghiệm trong ứng phó bão số 5 cuối tháng 8/2025, lực lượng Công an các địa phương tại Nghệ An đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ứng phó với bão số 10. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Công an xã Yên Hoà bố trí người túc trực và cắm biển cấm người dân đi lại những khu vực đồi núi sạt lở. Ảnh: Văn Hậu

* Sáng 28/9, chính quyền xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) đã khẩn trương hỗ trợ di dời toàn bộ 8 hộ dân với 40 nhân khẩu ở xóm chài Xuân Lam 2, vốn sinh sống dưới thuyền và các lán tạm sát bờ sông Lam, lên bờ an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ.

Người dân cùng lực lượng chức năng khẩn trương kéo thuyền lên bờ và chằng chéo cẩn thận để tránh gió bão. Ảnh: Đình Tuyên

* Già Tồng Thù còn là đảng viên Mông đi đầu trong phát triển kinh tế hộ, giữ rừng, trồng rừng, bảo tồn giống cây bản địa và lan tỏa tư duy sản xuất bền vững giữa đại ngàn Puxailaileng. Lặng lẽ nhưng bền bỉ, ông thuyết phục người dân bằng việc làm, dẫn dắt bằng uy tín, sống trọn vẹn với lý tưởng “đảng viên đi trước, làng, bản theo sau”.