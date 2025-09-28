Xã hội Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Nghệ An Sáng 28/9, đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Nghệ An.

Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Cục Cứu hộ cứu nạn, các cơ quan liên quan của Bộ Tổng Tham mưu.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng các đồng chí trong đoàn công tác kiểm tra công tác giúp dân neo đậu tàu thuyền tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Tiến Dũng

Về phía Quân khu 4, có Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; lãnh đạo các cơ quan Quân khu.

Về phía tỉnh Nghệ An, có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An giúp bà con ngư dân sắp xếp tài sản và neo đậu tàu thuyền tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Tiến Dũng

Theo báo cáo đến thời điểm hiện tại cơ quan, đơn vị Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An đã chủ động triển khai các biện pháp tổ chức ứng phó với bão số 10 một cách quyết liệt, đồng bộ, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Bám sát phương châm “4 tại chỗ”, duy trì lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra; xác định dự kiến các tình huống, khu vực có thể phải sơ tán dân.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng tặng quà và động viên bà con nhân dân tại nơi tránh trú bão. Ảnh: Tiến Dũng

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã nghe báo cáo nhanh về phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác trực sẵn sàng chiến đấu, thông tin liên lạc, kêu gọi các tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn, công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật và huy động lực lượng, phương tiện khi có tình huống xảy ra.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã trực tiếp kiểm tra tình hình tại một số khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Qua thực tế kiểm tra ở Phường Cửa Lò, cho thấy, hiện nay, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã và đang khẩn trương huy động mọi nguồn lực hỗ trợ di dời người và phương tiện, tài sản nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; rà soát các công trình, khu vực tiềm ẩn nguy cơ, các khu vực di dời nhân dân, khu neo đậu tránh trú, để phối hợp tổ chức các giải pháp bảo đảm an toàn.

Hiện nay, trên địa bàn phường Cửa Lò, lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức di dời 150 người dân, chủ yếu là người già và trẻ em, từ vùng có nguy cơ ngập úng đến nơi trú ẩn, tập trung an toàn tại Trường tiểu học Nghi Thuỷ. Bảo đảm tính mạng và sức khỏe của người dân trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt trong công tác chuẩn bị ứng phó bão số 10 của quân và dân tỉnh Nghệ An. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh Nghệ An duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của cơn bão; tiếp tục quán triệt tốt các công điện, chỉ đạo của cấp trên; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm… Sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra và bảo đảm an toàn mọi mặt.

Cùng với đó, LLVT Nghệ An phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, sẵn sàng cơ động giúp nhân dân ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do cơn bão gây ra.