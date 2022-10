Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/10

(Baonghean.vn) - Cùng với các lực lượng khác, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động nhiều cán bộ, chiến sỹ kịp thời có mặt tại huyện Kỳ Sơn để hỗ trợ, giúp đỡ địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ.