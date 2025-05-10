Chủ Nhật, 5/10/2025
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/10

Khánh Ly- Hữu Quân 05/10/2025 17:36

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghệ An cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 10 giờ, ngày 5/10; cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con bị chia cắt do mưa lũ… là những thông tin nổi bật ngày 5/10

* Sáng 5/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 448 đại biểu đại diện cho gần 129.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy.

bna_bt.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung dự Đại hội. Ảnh: Q.V

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công điện hỏa tốc số 46/CĐ-UBND, cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 10 giờ, ngày 5/10/2025.

bao-so-11-matmo-7-17596171667071735269719.png
Dự báo vị trí và hướng đi của bão Matmo lúc 4h sáng 5-10. Ảnh: NCHMF

* Nghệ An cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con bị chia cắt do mưa lũ.

trao hàng hóa
Trao hàng hóa cho người dân xã Anh Sơn. Ảnh: PV

* Hàng chục thợ sửa xe miễn phí giúp người dân Nghệ An sau bão.

bna_5.jpg
Điểm sửa xe miễn phí luôn nhộn nhịp người và phương tiện ra vào. Ảnh: Q.A

* Rau xanh "đội giá" sau bão, thực phẩm khác giữ ổn định.

rau. Ảnh: TP7083035689573_c91fbee3d2297113edfdff626ee90a95
Tại các chợ dân sinh, rau xanh khan hiếm, tăng giá mạnh. Ảnh: T.P

* Công ty Điện lực Nghệ An đã cấp điện trở lại cho 90% khách hàng.

bna_dien4.jpg
Do nhiều khu vực ngập lụt nên việc khắc phục sự cố gặp khó khăn. Ảnh: Phan Thủy

*Nghệ An: Tiếp nhận 800 đơn vị máu tại ngày hội Hiến máu tình nguyện ở phường Hoàng Mai

bna_hien-mau-2(2)-dd33178d591a4e75478698c444d6d67b.jpg
Chương trình đã tiếp nhận được hơn 800 đơn vị máu. Ảnh: Thanh Yên

* Theo clip được người dân đăng tải trên mạng xã hội, vào chiều 4/10/2025, trên sông Lam đoạn chảy qua phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An), có một chiếc tàu đã xúc rác thải đổ thẳng xuống sông.

bna_rac3.jpg
Chiếc máy xúc ở trên khoang tàu liên tục xúc rác đổ xuống sông gây bức xúc. Ảnh: cắt từ clip

* Ô tô lật ngửa sau va chạm với tàu hỏa tại phường Trường Vinh.

0.ảnh pv
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CSCC

