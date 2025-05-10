Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/10
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghệ An cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 10 giờ, ngày 5/10; cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con bị chia cắt do mưa lũ… là những thông tin nổi bật ngày 5/10
* Sáng 5/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 448 đại biểu đại diện cho gần 129.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy.
* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công điện hỏa tốc số 46/CĐ-UBND, cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 10 giờ, ngày 5/10/2025.
* Nghệ An cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con bị chia cắt do mưa lũ.
* Hàng chục thợ sửa xe miễn phí giúp người dân Nghệ An sau bão.
* Rau xanh "đội giá" sau bão, thực phẩm khác giữ ổn định.
* Công ty Điện lực Nghệ An đã cấp điện trở lại cho 90% khách hàng.
*Nghệ An: Tiếp nhận 800 đơn vị máu tại ngày hội Hiến máu tình nguyện ở phường Hoàng Mai
* Theo clip được người dân đăng tải trên mạng xã hội, vào chiều 4/10/2025, trên sông Lam đoạn chảy qua phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An), có một chiếc tàu đã xúc rác thải đổ thẳng xuống sông.
* Ô tô lật ngửa sau va chạm với tàu hỏa tại phường Trường Vinh.