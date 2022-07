Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/7

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị; Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư 9 dự án trên địa bàn; Hơn 36.000 thí sinh Nghệ An bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022... là những tin tức nổi bật ngày 7/7.

* Sáng 7/7, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

* Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị.

* Sáng 7/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát phải tiếp tục được đổi mới với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn.

* Sáng 7/7, Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư 9 dự án trên địa bàn tỉnh. Tham gia ý kiến tại cuộc họp thẩm tra, ông Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các chủ đầu tư cần thực hiện theo đúng tinh thần phát huy hiệu quả các dự án và tiết kiệm tối đa kinh phí đầu tư.

* Hôm nay (7/7), cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, hơn 36.000 thí sinh của Nghệ An chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với 2 môn Ngữ văn và Toán. Sáng cùng ngày, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã đến kiểm tra các điểm thi trên địa bàn thành phố Vinh. Trong ngày, hàng trăm "suất cơm yêu thương" tiếp sức sĩ tử vùng cao Nghệ An.

* Sáng 7/7, đoàn công tác Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

* Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An từng được Báo Nghệ An điện tử phản ánh hồi tháng 8 năm 2020, tại bài viết "Có một dự án "khoanh nuôi đất" bên bờ Nam sông Vinh". Qua gần 12 năm “treo”, đến nay, các cơ quan chức năng kết luận: “Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An không đủ điều kiện tiếp tục thực hiện!”