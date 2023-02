Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/2

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Lễ giao, nhận quân ở các địa phương; không khí làm việc nhanh chóng, khẩn trương trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An... là những thông tin nổi bật trong ngày 7/2.

* Sáng 7/2, 21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Nghệ An đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân. Năm 2023, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao gọi 3.102 công dân nhập ngũ vào Quân đội giao cho 16 đơn vị nhận quân (7 đơn vị của Bộ và 9 đơn vị của Quân khu 4). Tại thành phố Vinh, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An động viên, tiễn 144 công dân thành phố lên đường nhập ngũ .

* Tại huyện Quỳnh Lưu, dự lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 4; cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An. Đợt tuyển quân năm nay, huyện Quỳnh Lưu có 281 thanh niên đạt tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa, sức khỏe được giao cho các đơn vị nhận quân.

* Ở huyện Diễn Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng lãnh đạo các đơn vị, binh chủng và đông đảo nhân dân dự lễ giao, nhận quân, chúc mừng các tân binh. Năm 2023, huyện Diễn Châu tuyển chọn nhập ngũ 307 thanh niên theo chỉ tiêu được giao; trong đó, có 285 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 22 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an.

* Năm 2023, huyện Nam Đàn có 175 công dân ưu tú tình nguyện lên đường nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự, công an. Trong sáng 7/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu động viên các tân binh huyện Nam Đàn lên đường nhập ngũ.

* Cũng trong ngày, lãnh đạo tỉnh dự lễ giao, nhận quân, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ tại Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành.

* Đến 10h ngày 7/2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An đã hoàn thành tốt công tác giao, nhận quân nhân năm 2023 đạt 100% quân số và đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt. Lễ Giao quân năm nay diễn ra rất trang trọng, ấm áp, kịp thời động viên công dân lên đường nhập ngũ.

* Những hình ảnh của phóng viên Báo Nghệ An mới ghi lại về không khí làm việc nhanh chóng, khẩn trương trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An. Các địa phương cũng tích cực phối hợp với các đơn vị thi công để giải quyết những vấn đề đặt ra, góp phần đẩy nhanh việc hoàn thành tuyến đường trọng điểm.

* Chính quyền xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) xác nhận, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h30 phút sáng 7/2, tại Km671 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xóm 6, xã Nghĩa Bình. Vụ va chạm xảy ra giữa ô tô chở và xe tải. Hậu quả, phụ xe là anh N.C.T (SN 2003), thường trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ tử vong tại chỗ, 1 hành khách bị thương nặng đang được chuyển đi cấp cứu tại thành phố Vinh. Xe khách và xe tải bị hư hỏng nặng.