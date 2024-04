Nghệ An triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão năm 2024

Đồng chí Nguyễn Đức Trung- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì hội nghị. Tham gia có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nâng cao nhận thức về khu vực phòng thủ

Toàn cảnh hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (từ đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) biểu dương tinh thần vào cuộc chủ động của các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh và Ban chỉ đạo các huyện, thành thị trong kế hoạch diễn tập năm 2024; đồng thời đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và các huyện, thị trên cơ sở đánh giá lại kết quả diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2023 nghiên cứu, xây dựng, bổ cứu kế hoạch diễn tập năm 2024 sát thực và hiệu quả.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo diễn tập năm 2024. Ảnh: Quang An

Tại hội nghị, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo, cơ quan Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão- tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2024, theo đó kiện toàn lại một số thành viên theo phân công công tác mới.

Năm 2023, tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện khó khăn do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt kéo dài, các địa phương cùng lúc triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tuy vậy, với nỗ lực quyết tâm cao, cấp ủy chính quyền các cấp đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập đúng kế hoạch đề ra.

Đại diện các ban, sở ngành cấp tỉnh là thành viên Ban chỉ đạo diễn tập dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo các huyện, thị xã diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2023 chủ động ban hành Nghị quyết chuyên đề, thành lập các tổ giúp việc để ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; một số địa phương xây dựng sở chỉ huy diễn tập đảm bảo kiên cố, lưỡng dụng, sử dụng lâu dài, đã kết hợp xây dựng hệ thống đường dân sinh tại khu vực gần sở chỉ huy diễn tập…

Diễn tập tình huống địch đổ bộ, xâm nhập vào địa bàn nông thôn tại huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Tiến Hùng

Thông qua thực hành diễn tập đã làm chuyển biến rõ nhận thức của các cấp, các ngành, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các địa phương về xây dựng khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới; thông qua diễn tập, vận hành cơ chế có sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn địa phương nhưng vẫn giữ nguyên nội dung, thời lượng, lịch trình; kịch bản các hội nghị cơ bản được xây dựng đúng, đủ nội dung; trong thực hành tác chiến phòng thủ, xử trí tình huống kịp thời, nhận định xác định quyết tâm đấu tranh phù hợp, đảm bảo nguyên tắc.

Diễn tập thực binh quán triệt và triển khai làm tốt chuẩn bị xây dựng kế hoạch, kịch bản, chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn kiện, vật chất, thiết bị chiến trường theo các nội dung; huy động quân số tham gia tương đối lớn, sử dụng nhiều thiết bị kỹ thuật, khí tài nhưng các lực lượng đã tổ chức công tác phối hợp, hiệp đồng, cán bộ chiến sỹ sử dụng thành thạo các vũ khí, trang bị, khí tài…

Đại diện các huyện, thị dự hội nghị triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Quang An

Bên cạnh kết quả nổi bật trên, hội nghị cũng thẳng thắn nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, chuẩn bị, thực hành diễn tập và nguyên nhân để có biện pháp ứng phó, xử lý.

Ban chỉ đạo tỉnh dự kiến nội dung diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão năm 2024 bao gồm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển địa phương sang trạng thái thời chiến; giai đoạn 2 là tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3 là thực hành tác chiến phòng thủ khu vực.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo tỉnh cũng dự kiến các nội dung thực binh và phân công, giao nhiệm vụ diễn tập năm 2024 cho các huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, Yên Thành, Nam Đàn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp. Đồng thời thông qua phương án diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn huyện Hưng Nguyên với giai đoạn 1 là vận hành cơ chế và giai đoạn 2 diễn tập thực binh.

Đồng chí Lê Bá Hùng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu thảo luận, Ban chỉ đạo cấp huyện, thị cơ bản nhất trí với phương án, kịch bản mà Ban chỉ đạo tỉnh đưa ra. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh mời đại diện các doanh nghiệp viễn thông là VNPT hoặc Viettel để vừa tham gia cũng như phục vụ vận hành các phương án tác chiến hiệu quả hơn.

Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu góp ý vào phương án diễn tập. Ảnh: Quang An

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng nêu một số tình huống phương án trong thực tế để bổ sung vào từng phương án diễn tập thực binh là chuẩn bị đánh địch xâm nhập bờ biển hay phòng chống tập trung đông người, phá rối an ninh trật tự, bạo loạn. Bên cạnh đó là phương án sơ tán nhân dân, ngụy trang khu vực phòng thủ cho phù hợp, đúng điểm rơi…

Tập trung cao, nỗ lực hoàn thành xuất sắc phương án diễn tập năm 2024

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh, cơ bản các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện đều qua một số lần diễn tập khu vực phòng thủ cũng như diễn tập phòng chống lụt bão cấp huyện nên có kinh nghiệm nhưng không vì thế mà chủ quan. Đồng chí cũng lưu ý, để kế hoạch diễn tập được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng thì phải có kịch bản sát đến từng tình huống tác chiến.

Diễn tập phòng thủ khu vực dân sự năm 2023. Ảnh Tư liệu Báo Nghệ An: Thành Cường

Trên cơ sở báo cáo đánh giá của Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo năm 2023 và dự thảo một số nội dung diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống lụt bão- tìm kiếm cứu nạn năm 2024 và các báo cáo góp ý bổ sung của các thành viên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo ghi nhận các đơn vị cấp huyện, thị năm 2023 đã hoàn thành tốt, đảm bảo thực hiện các nội dung diễn tập một cách an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Trong diễn tập đảm bảo phương châm Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành và các cơ quan Quân sự, Công an và các đoàn thể tham mưu; phát huy tốt vai trò tham mưu của cấp ủy, chính quyền địa phương khi huy động trên 4.000 người tham gia.

Qua diễn tập đã thực hiện được 2 nhiệm vụ then chốt là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị; tăng cường năng lực phòng thủ và giữ gìn an ninh trật tự. Thông qua diễn tập để kiểm tra, rèn luyện năng lực sẵn sàng chiến đấu của cấp ủy chính quyền địa phương, xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn theo phương châm “4 tại chỗ”. Ngoài ý nghĩa về phòng thủ, diễn tập phương án phòng chống lụt bão- tìm kiếm cứu nạn cũng có ý nghĩa thiết thực với địa bàn thường xuyên có thiên tai, bão lụt như Nghệ An.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công trình khu vực phòng thủ dân sự tại Nghĩa Đàn năm 2023. Ảnh Tư liệu Báo Nghệ An

Ghi nhận nỗ lực cố gắng của các cơ quan thường trực, cơ quan tham mưu và các địa phương trong năm 2023 nhưng đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh cũng nêu lên các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra năm 2023 để tìm cách khắc phục. Nhấn mạnh năm 2025 tỉnh sẽ không tổ chức diễn tập, đợt diễn tập năm 2024 là đợt diễn tập của cuối cùng của nhiệm kỳ 2020-2025 nên đề nghị các địa phương dự kiến tổ chức diễn tập và các sở, ngành cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ đã được phân công; gắn với thực tế từng địa phương.

Ngay sau cuộc họp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương tham mưu cho Ban chỉ đạo trình Ban hành Thông báo lịch diễn tập theo mốc thời gian; hoàn thiện ý định diễn tập cho các huyện trình Quân khu phê duyệt. Đối với huyện Hưng Nguyên, cần xây dựng ý định diễn tập phòng chống lụt bão- tìm kiếm cứu nạn; hướng dẫn Ban chỉ đạo các địa phương ban hành văn bản lãnh đạo thực hiện diễn tập. Chủ trì tham mưu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về diễn tập khu vực phòng thủ cho các địa phương sát thực với điều kiện địa phương; cân nhắc phương án đề xuất mời đơn vị viễn thông tham gia diễn tập các nội dung, công đoạn phù hợp.

Giao Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ Quân sự tỉnh và Biên phòng tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn về người và tài sản, khí tài trong quá trình diễn tập; đồng thời báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh để xin ý kiến Bộ Công an về các nội dung diễn tập. Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với huyện Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai tham mưu xây dựng phương án, nội dung diễn tập đổ bộ, xâm nhập bờ biển…

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Quang An

Thời gian tới, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2024 và của cả nhiệm kỳ. Vì thế, cần sớm thành lập Ban chỉ đạo diễn tập và tổ chức giúp việc, ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo thời gian diễn tập phù hợp, tránh trùng lặp; chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và hệ thống văn kiện tập bài kế hoạch.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cũng giao các sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, cần chủ động phối hợp với cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh tham gia đầy đủ các nội dung diễn tập, bổ sung kịch bản, phương án giúp các địa phương. Đề nghị cơ quan Thường trực Ban kịp thời tham mưu tổ chức rút kinh nghiệm và khen thưởng ngay sau khi kết thúc diễn tập.