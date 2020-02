Phó tổng thống Iran nhiễm nCoV

Phó tổng thống Ebtekar được xét nghiệm hôm qua và có kết quả dương tính với nCoV vào sáng nay, hãng thông tấn Iran IRNA đưa tin. Cố vấn truyền thông của bà Ebtekar cho biết bà đang được điều trị tại nhà, trong khi những người tiếp xúc với bà đang được xét nghiệm và sẽ có kết quả vào ngày 29/2.

Bà Ebtekar là thành viên đầu tiên trong nội các của Tổng thống Hassan Rouahni bị nhiễm nCoV. Ebtekar đã tham dự cuộc họp nội các ở Tehran hôm qua và đứng cách Tổng thống Hassan Rouhani chỉ vài mét.

Ebtekar từng được cả thế giới biết đến với tư cách là phát ngôn viên tiếng Anh cho nhóm bắt cóc con tin chiếm giữ đại sứ quán Mỹ tại Tehran năm 1979, sự cố đã gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao Mỹ - Iran kéo dài 444 ngày.

Bà Masoumeh Ebtekar, Phó tổng thống phụ trách vấn đề phụ nữ và gia đình của Iran. Ảnh: AFP.

Trước đó trong ngày, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Đối ngoại và An ninh Quốc gia thuộc quốc hội Iran Mojtaba Zolnour cũng thông báo ông bị nhiễm nCoV và đang được cách ly. Hai quan chức Iran khác là nghị sĩ Mahmoud Sadeghi và Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi cũng được xác định dương tính với loại virus này.

Truyền thông nhà nước hôm nay cũng đưa tin giáo sĩ Hadi Khosroshahi ở thành phố Qom đã qua đời vì nCoV. Khosroshahi từng là đại sứ của Iran tại Vatican sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát ở Iran từ ngày 19/2, khi Bộ Y tế nước này thông báo hai trường hợp dương tính với nCoV và cả hai người qua đời trong ngày hôm đó. Những ngày sau, số ca nhiễm nCoV ở Iran càng tăng dần, nhưng giới chức y tế Iran đến nay vẫn chưa biết virus xâm nhập vào nước này như thế nào.

Virus corona lan nhanh ở Iran khi nước này đang trải qua thời kỳ lạnh nhất trong năm, đặc biệt là ở thủ đô Tehran và khu vực miền bắc, với nhiệt độ thường dao động từ 5 đến 10 độ C. Nhiệt độ ở tỉnh Qom hôm nay là 13 độ C, còn ở Tehran là 10 độ C, theo Accuweather.

Bộ Y tế Iran hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 106 ca nhiễm nCoV trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 245. Iran cũng ghi nhận 26 ca tử vong do nCoV, cao thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc đại lục. Iran là quốc gia có tỷ lệ tử vong vì nCoV cao nhất thế giới, hơn 10%, trong khi tỷ lệ tử vong trung bình ở Trung Quốc chỉ khoảng 3%.

Giới chức Iran hôm qua công bố lệnh hạn chế đi lại đối với những người nhiễm hoặc nghi nhiễm nCoV. Giới chức cũng giới hạn việc tiếp cận các địa điểm hành hương lớn của người Shiite, bao gồm đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad và đền thờ Fatima Masumeh ở Qom.

Tại những khu vực bị ảnh hưởng, các trường học tiếp tục bị đóng cửa thêm ba ngày và các trường đại học đóng cửa thêm một tuần. Những buổi cầu nguyện vào thứ 6 hàng tuần cũng bị tạm dừng. Các chuyên gia y tế quốc tế bày tỏ lo ngại về cách Iran xử lý ổ dịch, song Tehran khẳng định tình hình đã được "cải thiện".

Dịch Covid-19 khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019, hiện xuất hiện tại 46 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dịch bệnh đã khiến hơn 82.000 người nhiễm và hơn 2.800 người tử vong trên toàn thế giới.