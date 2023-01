Tập đoàn WHA thăm, tặng quà, chúc Tết Nguyên đán tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 13/1, Tập đoàn WHA (Thái Lan) đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng tỉnh Nghệ An nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tiếp đoàn, về phía lãnh đạo UBND tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ và Thường trực Huyện uỷ Nghi Lộc.



Về phía Tập đoàn WHA có các ông, bà: Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị; David Richard Nardone - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành lĩnh vực Công nghiệp và Quốc tế; Nguyễn Thị Bích Liên - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An và các lãnh đạo tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng chào đón lãnh đạo Tập đoàn WHA sang thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An khi chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông tin khái quát những kết quả nổi bật của tỉnh Nghệ An trong năm 2022. Tỉnh có 27/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; Tăng trưởng đạt 9.08%.

Thu ngân sách đạt gần 22.000 tỷ đồng; Thu hút đầu tư vốn FDI đạt gần 1 tỷ USD, lần đầu tiên lọt top 10 của cả nước. Đạt được kết quả trên, có đóng góp hết sức quan trọng của Tập đoàn WHA và Khu công nghiệp WHA tại Nghệ An.

Sau 5 năm triển khai, Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An tại huyện Nghi Lộc đã "thu hoạch" được những kết quả ban đầu hết sức tốt đẹp. Giai đoạn 1 với diện tích 143,5ha đã thu hút được 18 dự án thứ cấp, tổng số vốn đăng ký trên 775 triệu USD, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 77%. Trong đó, có những dự án nước ngoài với vốn đầu tư lớn, như dự án Goertek Vina với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD...

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là những dự án có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Qua những kết quả này cũng đã thể hiện rõ năng lực của Tập đoàn WHA trong việc triển khai đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cũng như thu hút đầu tư.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn cá nhân bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA cùng các thành viên lãnh đạo tập đoàn đã có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An thời gian qua.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng mong muốn Tập đoàn WHA tiếp tục đẩy mạnh triển khai giai đoạn 2 với diện tích 354,5ha, hiện đã giải phóng mặt bằng được 81%. Đồng thời tin tưởng, sau khi hạ tầng giai đoạn 2 hoàn thiện, Tập đoàn WHA sẽ thu hút được nhiều dự án thứ cấp mới và sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 3 của dự án.

"Tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đồng hành với Tập đoàn WHA để thực hiện được các mục tiêu phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và qua đó đóng góp vào sự phát triển của Nghệ An với quan điểm: WHA phát triển thì Nghệ An phát triển", Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Nhân dịp bước sang năm mới 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi lời chúc đến bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA cùng các thành viên lãnh đạo tập đoàn một năm mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công và có nhiều thành quả hơn nữa trong phát triển các khu công nghiệp, trong đó có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA gửi lời chúc mừng đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương một năm mới tràn đầy sức khoẻ, nhiều niềm vui, thành công, tiếp tục lãnh đạo đưa tỉnh Nghệ An phát triển.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA cũng bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Nghệ An đối với hoạt động đầu tư kinh doanh của tập đoàn trên địa bàn và tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục cùng nhau gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Nhân dịp này, Tập đoàn WHA đã trao tặng 1 tỷ đồng xây dựng các hạng mục tại Trường Mầm non xã Nghi Hưng (Nghi Lộc); tặng 434 suất quà Tết trị giá 220 triệu đồng, tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Nghi Lộc.