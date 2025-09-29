Kinh tế Thiệt hại ban đầu tại các xã Mường Xén, Con Cuông do ảnh hưởng bão số 10 Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10 đã gây thiệt hại lớn trên địa bàn các xã Mường Xén, Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Clip: Lữ Phú

* Tại xã Mường Xén, theo thống kê ban đầu, có 15 hộ dân bị sạt lở ta luy dương. Chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời tài sản cho 69 hộ với 365 nhân khẩu để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Các hộ dân bị ảnh hưởng chủ yếu tập trung tại các bản: Nhãn Cù, Bình Sơn, Bản Cánh...



Lãnh đạo xã Mường Xén kiểm tra tình hình thiệt hại sau bão số 10. Ảnh: Lữ Phú

Một số bản bị nước lũ chia cắt. Ảnh: Lữ Phú

Mưa lớn cũng làm sạt lở nghiêm trọng tuyến đường 543D và đường Tây Sơn, nhiều đoạn bị hư hỏng nặng, gây ách tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.



Mưa lớn cũng làm sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến đường. Ảnh: Lữ Phú



Nước lũ lớn đã làm sạt lở nhiều nơi. Ảnh: Lữ Phú

Hiện chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện để khắc phục bước đầu, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm và tiếp tục thống kê thiệt hại, triển khai các biện pháp hỗ trợ kịp thời.

* Tại xã Con Cuông, tính đến 15h ngày 29/9, đã có 28/36 thôn bị ngập lụt từ 0,5m-1,5m, khoảng hơn 1.650 hộ dân bị ngập. Trong đó có 3 nhà văn hóa thôn. Có 7 đập tràn đều ngập dẫn đến chia cắt hoàn toàn 10 thôn bản gồm: Thanh Nam, Thanh Đào, Khe Rạn, Tân Hòa, Liên Trà, bản Pha, Trung Chính, Trung Thành, Lam Khê, Bãi Ổi; 28 căn nhà bị tốc mái và sập mái, 15 hộ tại thôn Vĩnh Hoàn có nguy cơ bị sạt lở.



Nước lũ dâng cao làm ngập lụt một số đoạn đường trọng điểm Quốc lộ 7A, làm chia cắt Eo Vực Bồng ngập và cầu Khe Dún khoảng từ 0,5- 1m. Gió mạnh quật gãy đổ khoảng 350 cây xanh, gây ách tắc các tuyến đường, khối thôn bản, trong đó làm hư hỏng 2 chiếc xe ô tô. Hiện nay, lực lượng "4 tại chỗ" ở các địa phương đang huy động lực lượng, giải phóng các tuyến đường để nhân dân đi lại an toàn; sơ tán người dân vùng ngập sâu đến nơi an toàn.