Thứ Tư, 22/10/2025
Tiếng Việt
Tiếng nấc nghẹn lòng bên dòng sông Lam

Ngọc Dũng 22/10/2025 09:41

“Ông trời không thương mẹ con chúng em! Sao mà vợ chồng em khổ đến thế này!”. Đó là tiếng nấc nghẹn của chị Lê Thị Hương khi chúng tôi tìm tới gia đình chị, một hộ dân vạn chài ngụ cư bên bờ sông Lam, dưới chân cầu Bến Thủy.

Giọt nước mắt của người mẹ bất lực nhìn con ra đi.

Họa vô đơn chí

Sau cơn bão số 10, xóm chài nhỏ dưới chân cầu Bến Thủy vẫn còn xác xơ, tiêu điều. Trong ngôi nhà xập xệ, chị Lê Thị Hương ngồi lặng người cạnh bàn thờ cô con gái 7 tuổi, cháu Diệu Huyền. Căn bệnh xơ gan quái ác đã khiến cháu phải rời xa gia đình. Mưu sinh bằng nghề chài lưới, cuộc sống của vợ chồng anh chị vốn đã bấp bênh, nên khi đón nhận hung tin: Không thể cứu con nếu không có tiền ghép gan, 2 vợ chồng đành bất lực.

Những ngày này, chị Hương chưa thể tới chợ để bán buôn. Chị cố gắng cầm cự qua giai đoạn khó khăn bằng việc nhặt nhạnh, thu gom phế liệu bán. Nhưng nỗi đau của gia đình nghèo chưa dừng lại ở đó. Con trai thứ 2 của anh chị, cháu Nguyễn Văn Nhân, cũng đã được hội chẩn y khoa: Cần ghép gan để chữa trị bệnh thận đa nang bẩm sinh và hội chứng gan phổi. Chị Hương như người vô hồn, bởi giờ chị không biết phải làm sao.

“Em chỉ biết ôm con khóc, nó yếu đã phải nghỉ học rồi, giờ vợ chồng tiếp tục bất lực nhìn cháu ngày một trở nặng. Bọn em lấy đâu ra tiền để ghép gan, ghép thận cho cháu…”.

Những phận người mong manh

Thương con, thương cháu, bố chồng của chị Hương, ông Nguyễn Văn Dự gắng sức để có thể đỡ đần phần nào vất vả cho vợ chồng anh chị. Nhưng ở tuổi ngoài 70, ông cũng không thể làm được gì nhiều. Ngày ngày, ông vẫn đi qua, về lại, giúp con vá lưới, quăng chài, nhưng bản thân ông cũng đành bất lực phó mặc cuộc đời.

Thương con cháu, nhưng ông nội cùng đành bất lực.

Không ít lần, anh Nguyễn Văn De, chồng chị Hương tính đến chuyện bỏ nghề sông nước, lên bờ tìm kiếm việc làm cho cuộc sống đỡ vất vả. Tuy nhiên, suy nghĩ ấy bị chặn lại bởi anh là người không biết chữ, không dễ để có thể tìm được một việc làm khác. Chính quyền địa phương, dù đã rất quan tâm, vẫn không thể giúp gì hơn cho gia đình nghèo.

Cuộc mưu sinh khó nhọc trên dòng sông Lam.

Nuốt nỗi đau vào trong, gia đình vạn chài gắng gượng trở lại với việc mưu sinh trên dòng sông Lam. Ngày may mắn, cả gia đình đủ tiền ăn và một phần thuốc men cho cháu Nguyễn Văn Nhân. Có những ngày, cá tôm không mắc lưới, anh De, chị Hương chỉ còn biết ... "chờ trời". Họ đang cần lắm sự sẻ chia từ cộng đồng nhân ái.

Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ, xin gửi về theo địa chỉ:
chị Lê Thị Hương, tổ dân cư 11, khối Bến Thuỷ 13, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An; số TK: 6012121988 - Lê Thị Hương, Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MB.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số ĐT: 0913.064.060

      Tiếng nấc nghẹn lòng bên dòng sông Lam

