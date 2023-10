Tranh cãi việc Lê Thu Trang đăng quang Người mẫu toàn năng 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Việc người mẫu Lê Thu Trang (đội Lan Khuê) giành chiến thắng tại cuộc thi "The new mentor" vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của khán giả.

Tối 15/10, chung kết chương trình The new mentor - Người mẫu toàn năng 2023 diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) với sự tranh tài của 9 thí sinh: Như Vân, Lâm Châu, Kim Phương, Mai Ngô, Bùi Lý Thiên Hương, Lê Thu Trang, Hương Giang, Trà My và Thúy Quỳnh.

Khoảnh khắc Lê Thu Trang quỳ gối, bày tỏ niềm hạnh phúc khi đăng quang. Ảnh: Ban Tổ chức

Kết quả gây "sốc"

Trải qua các phần thi, Lê Thu Trang (đội Lan Khuê) đã chính thức trở thành Quán quân The new mentor mùa đầu tiên. Danh hiệu Á quân 1 lần lượt gọi tên Mai Ngô (đội Thanh Hằng), Như Vân (đội Hồ Ngọc Hà). Danh hiệu Á quân 2 và Á quân 3 thuộc về Đỗ Hương Giang và Thúy Quỳnh (đội Hương Giang).

Kết quả này khiến khán giả bất ngờ vì trong 9 tập phát sóng chương trình, Lan Khuê cùng các thành viên chưa từng có chiến thắng nào ở các thử thách. Việc Lê Thu Trang được xướng tên ở ngôi vị cao nhất ít nhiều gây tranh cãi.

Phần đông khán giả đánh giá Như Vân và Mai Ngô xứng đáng cho vị trí Quán quân hơn.

Lê Thu Trang và huấn luyện viên Lan Khuê. Ảnh: Ban Tổ chức

Nói về chiến thắng của Lê Thu Trang, đại diện Ban giám khảo - Dược sĩ Tiến - cho biết kết quả chung cuộc chỉ dựa vào các phần thi ở chung kết, không đánh giá quá trình dự thi trong 9 tập trước đó.

Theo Dược sĩ Tiến, ở phần thi thuyết trình về địa danh quê mình, Lê Thu Trang là người giải thích tương đối rõ ràng, rành mạch hơn Như Vân và Mai Ngô. Về phần trình diễn, cả 3 đều có sự đồng đều, không chênh lệch nhiều.

"Chắc chắn không bao giờ có việc mua giải hoặc dàn xếp mua giải. Kết quả dựa trên mức chấm điểm từng phần thi của các giám khảo, sau đó cộng tổng để chia đều cho các thí sinh chứ không có sự can thiệp hay điều phối từ phía tôi.

Chúng tôi hoàn toàn có thể công khai bảng điểm để chứng minh sự minh bạch, rạch ròi của mình", Dược sĩ Tiến nói.

Theo anh, ở một cuộc thi thì yếu tố may mắn nắm vai trò quan trọng. Nếu thí sinh bị cản trở về mặt tâm lý hay sức khỏe thì họ không thể trình diễn tốt.

"Kết quả chúng tôi đảm bảo sự công bằng nhưng tôi không đảm bảo sẽ có sự công bằng về sức khỏe, tâm lý và phong độ của thí sinh. Quán quân hôm nay có sự may mắn và đặc sắc hơn 2 bạn Á quân một chút", Dược sĩ Tiến nói thêm.

Dược sĩ Tiến trao cúp cho Á quân 3 Thúy Quỳnh. Ảnh: Ban Tổ chức

Về phía Như Vân, cô cho biết hoàn toàn hài lòng về kết quả. "Lê Thu Trang xứng đáng với những nỗ lực, cống hiến của bạn trong nhiều năm. Được khán giả tin tưởng và đặt kỳ vọng đăng quang, tôi biết ơn và hạnh phúc khôn xiết, chứ không cảm thấy tiếc nuối", học trò Hồ Ngọc Hà bày tỏ.

Tương tự, Mai Ngô cho biết cô khá bất ngờ khi cái tên Lê Thu Trang được xướng lên cho ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, cô khẳng định đồng nghiệp hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này.

Mai Ngô và Như Vân được kỳ vọng sẽ đăng quang ngôi vị quán quân. Ảnh: Ban Tổ chức

Riêng Lê Thu Trang cho biết: "Tôi không nghĩ mình đăng quang ngôi vị Quán quân. Tôi vui và tự tin hôm nay mình đã làm hết sức. Dù phải nhận phải ý kiến trái chiều thì tôi vẫn biết ơn vì được đóng góp để mình tốt hơn. Nếu mọi người có theo dõi hành trình của tôi, chắc chắn sẽ biết tôi đã cố gắng thế nào để có ngày hôm nay".

Lâm Châu khóc nghẹn, xin lỗi vì ồn ào thái độ

Trước thời điểm diễn ra chung kết, Lâm Châu - thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình (SN 2003) - trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận vì bị cho là có thái độ thiếu tôn trọng đàn chị.

Tại đêm chung kết The new mentor, Lâm Châu khóc nấc, cúi đầu gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những ồn ào không đáng có của mình. "Tôi xin lỗi vì những thiếu sót của bản thân đã làm mọi người phiền lòng", cô nói.

Lâm Châu trên sân khấu chung kết. Ảnh: Ban Tổ chức

Phản hồi về việc Lâm Châu bị loại khỏi top 5 vì "ồn ào thái độ", Dược sĩ Tiến cho biết: "Cô ấy không có mặt ở top 5 không phải vì những ồn ào trước đó. Tuy nhiên, bạn ấy đã chọn hy sinh phần thi của mình để giải quyết câu chuyện cá nhân nên dẫn đến việc điểm số của bạn không trọn vẹn.

Dù thế, tôi nghĩ Lâm Châu đã có một lựa chọn đúng đắn khi nói lên cảm xúc và suy nghĩ của mình vào thời điểm này".