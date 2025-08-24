Xã hội Trao giải cho các kỳ thủ tham gia Giải Cờ vua Thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An lần thứ I Đại diện Ban Tổ chức trao 56 giải cá nhân, 56 giải đồng đội và 158 giải Khuyến khích cho 14 bảng đấu tại giải Cờ vua Thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An lần thứ I diễn ra vào chiều 24/8, tại phường Trường Vinh.

Đại diện Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba và đồng hạng Ba cho các vận động viên nam ở bảng U5. Ảnh: Thanh Quỳnh

Giải đấu đã thu hút hơn 560 kỳ thủ nhí đến từ địa bàn trong, ngoài tỉnh. Sau một ngày thi đấu căng thẳng, giải đấu đã khép lại thành công tốt đẹp. Nhiều kỳ thủ nhí đã thể hiện bản lĩnh, tư duy sắc bén cùng tinh thần thi đấu fair-play, để lại nhiều ván cờ hay và những dấu ấn khó quên.

Thành công của giải không chỉ tôn vinh các gương mặt xuất sắc mà còn góp phần lan tỏa phong trào cờ vua trong thanh thiếu nhi, mở ra cơ hội phát hiện và bồi dưỡng những tài năng mới cho thể thao trí tuệ.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho nam U7. Ảnh: Thanh Quỳnh

Giải được chia 14 bảng thi đấu gồm: Nhóm tuổi U8 - Nữ, U10 - Nữ, U12 - Nữ, Open Nữ, U5 - Nam, U6 - Nam, U7 - Nam, U8 - Nam, U9 - Nam, U10 – Nam, U11 - Nam, U12 - Nam, U14 - Nam và bảng mở rộng - Nam.

Trong đó, có nhiều câu lạc bộ đã có số lượng vận động viên tham gia và đoạt nhiều giải thưởng như: CLB Nghệ Chess, Minh Đức Chess, Nghi Xuân Chess, Quỳnh Mai Chess, CLB Nghệ An, CLB Cờ vua Quỳnh Lưu, CLB Sông Lam Chess…

Chung cuộc, đại diện Ban Tổ chức trao 56 giải cá nhân, 56 giải đồng đội và 158 giải Khuyến khích cho 14 bảng đấu.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba và đồng hạng Ba cho U12 nữ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Về phía giải thưởng, đối với cá nhân, giải Nhất, kỳ thủ sẽ nhận cúp, huy chương, giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá 700.000 đồng cùng quà tặng của Ban Tổ chức.

Giải Nhì, kỳ thủ sẽ được trao tặng huy chương, giấy chứng nhận, tiền thưởng trị giá 400.000 đồng và quà tặng của Ban Tổ chức.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các bạn nhỏ tuổi nhất của giải đấu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Giải Ba, kỳ thủ sẽ được trao tặng huy chương, giấy chứng nhận, tiền thưởng trị giá 300.000 đồng và quà tặng của Ban Tổ chức. Các giải Khuyến khích sẽ được trao tặng cúp, giấy chứng nhận và quà tặng của Ban Tổ chức.

Đối với đồng đội, các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba, đồng giải Ba các nhóm tuổi sẽ nhận được huy chương từ Ban Tổ chức.

Giải đấu đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng các vận động viên và những người yêu cờ vua trên địa bàn trong, ngoài tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh