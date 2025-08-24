Trao giải cho các kỳ thủ tham gia Giải Cờ vua Thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An lần thứ I
Đại diện Ban Tổ chức trao 56 giải cá nhân, 56 giải đồng đội và 158 giải Khuyến khích cho 14 bảng đấu tại giải Cờ vua Thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nghệ An lần thứ I diễn ra vào chiều 24/8, tại phường Trường Vinh.
Giải đấu đã thu hút hơn 560 kỳ thủ nhí đến từ địa bàn trong, ngoài tỉnh. Sau một ngày thi đấu căng thẳng, giải đấu đã khép lại thành công tốt đẹp. Nhiều kỳ thủ nhí đã thể hiện bản lĩnh, tư duy sắc bén cùng tinh thần thi đấu fair-play, để lại nhiều ván cờ hay và những dấu ấn khó quên.
Thành công của giải không chỉ tôn vinh các gương mặt xuất sắc mà còn góp phần lan tỏa phong trào cờ vua trong thanh thiếu nhi, mở ra cơ hội phát hiện và bồi dưỡng những tài năng mới cho thể thao trí tuệ.
Giải được chia 14 bảng thi đấu gồm: Nhóm tuổi U8 - Nữ, U10 - Nữ, U12 - Nữ, Open Nữ, U5 - Nam, U6 - Nam, U7 - Nam, U8 - Nam, U9 - Nam, U10 – Nam, U11 - Nam, U12 - Nam, U14 - Nam và bảng mở rộng - Nam.
Trong đó, có nhiều câu lạc bộ đã có số lượng vận động viên tham gia và đoạt nhiều giải thưởng như: CLB Nghệ Chess, Minh Đức Chess, Nghi Xuân Chess, Quỳnh Mai Chess, CLB Nghệ An, CLB Cờ vua Quỳnh Lưu, CLB Sông Lam Chess…
Chung cuộc, đại diện Ban Tổ chức trao 56 giải cá nhân, 56 giải đồng đội và 158 giải Khuyến khích cho 14 bảng đấu.
Về phía giải thưởng, đối với cá nhân, giải Nhất, kỳ thủ sẽ nhận cúp, huy chương, giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá 700.000 đồng cùng quà tặng của Ban Tổ chức.
Giải Nhì, kỳ thủ sẽ được trao tặng huy chương, giấy chứng nhận, tiền thưởng trị giá 400.000 đồng và quà tặng của Ban Tổ chức.
Giải Ba, kỳ thủ sẽ được trao tặng huy chương, giấy chứng nhận, tiền thưởng trị giá 300.000 đồng và quà tặng của Ban Tổ chức. Các giải Khuyến khích sẽ được trao tặng cúp, giấy chứng nhận và quà tặng của Ban Tổ chức.
Đối với đồng đội, các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba, đồng giải Ba các nhóm tuổi sẽ nhận được huy chương từ Ban Tổ chức.
Danh sách các giải Nhất cá nhân tại 14 bảng thi:
1. Hoàng Nguyễn Phú Quang - đơn vị CLB Quỳnh Mai Chess vô địch U5 nam.
2. Nguyễn Anh Thư - đơn vị CLB Kiện tướng tí hon (nữ chuyển qua bảng nam thi đấu) vô địch U6 nam.
3. Nguyễn Sỹ Minh Đăng - đơn vị CLB Quỳnh Lưu vô địch U7 nam.
4. Lê Bảo Duy - CLB Thành Sen vô địch U8 nam.
5. Lê Đức Minh Bảo - CLB Nghệ Chess vô địch U9 nam.
6. Phạm Gia Khang - CLB Quỳnh Lưu vô địch U10 nam.
7. Võ Đình Khải Ca - CLB Uyên Anh Chess vô địch U11 nam.
8. Võ Khánh Tường - CLB Sông Lam Chess vô địch U12 nam.
9. Nguyễn Bảo Nam - CLB Nghi Xuân Chess vô địch U14 nam.
10.Hà Đức Mạnh - CLB Duy Hưng Chess vô địch bảng Open nam.
11. Nguyễn Khả Hân - CLB Sơn Kim 1 vô địch U8 nữ.
12. Nguyễn Thị Quỳnh Sâm - Kỳ thủ tự do vô địch U10 nữ.
13.Lê Hồ Ngọc Hà - CLB Thành Sen vô địch U12 nữ.
14.Hoàng Diệu Linh - CLB Nghệ Chess vô địch Open nữ.
Các giải đồng đội được trao trên cơ sở tổng hợp thành tích cá nhân của các kỳ thủ trong cùng một Câu lạc bộ tại mỗi bảng thi.