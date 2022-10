Trung vệ Hải Phòng thoát thẻ đỏ sau pha húc đầu; Tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 34 thế giới

(Baonghean.vn) - Không chỉ “giữ lửa” hạnh phúc gia đình, chị em phụ nữ ở Nghệ An còn là những người miệt mài chăm lo việc gìn giữ và trao truyền bản sắc văn hóa, trong đó nổi bật là “giữ lửa” nghề truyền thống.

Hàng trăm bình khí cười được đối tượng cất giấu trong nhà kho ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã bị Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Hà Nội phối hợp với Quản lý thị trường Hà Nội và Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Cầu Giấy, phát hiện, thu giữ.

(Baonghean.vn) - Ngày 14/10, Ngân hàng Thương mại c ổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Nghệ An đã trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Tào Sơn, huyện Anh Sơn.

(Baonghean.vn) - Ngày 16/10 tới đây, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra. Liên quan tới vấn đề này, Thiếu tướng Lê Văn Cương có những phân tích, nhận định về những điểm khác biệt của Đại hội lần thứ 20 này so với các kỳ đại hội khác.

(Baonghean.vn) - 207 đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An lần thứ VII, Bí thư Tỉnh ủy có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội lần này; Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An góp ý dự án luật; Phạt 300 triệu đồng doanh nghiệp khai thác cát trên sông Lam... Đây là những nội dung đáng chú ý được đăng trên baonghean.vn ngày 14/10.

(Baonghean.vn) - Tính đến 17 giờ chiều 14/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hơn 21,4 tỷ đồng của các đơn vị, cá nhân ủng hộ người dân vùng lũ, khắc phục hậu quả thiên tai.

(Baonghean.vn) - Sáng 14/10, đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng do ông Nguyễn Tiến Lâm - Phó Chủ tịch Hội dẫn đầu đã về trao quà ủng hộ cho nhân dân Nghệ An bị thiệt hại do thiên tai gây ra.