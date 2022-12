Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản tiêu biểu của 2 nước Việt Nam và Lào

Đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và đồng chí Xạ Lởm Xay Kôm Mạ Xít - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía đoàn đại biểu Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; đại diện các bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Tư pháp, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện 10 tỉnh biên giới đất liền giáp Lào, 107 trưởng bản tiêu biểu. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Về phía đoàn đại biểu Lào có các đồng chí: Phô Xay Khay Khăm Phi Thun - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; đại diện các bộ: Ngoại giao, An ninh, Tư pháp, Nội vụ; đại diện 10 tỉnh biên giới đất liền giáp Việt Nam và 60 trưởng bản tiêu biểu.

XÂY DỰNG ĐƯỜNG BIÊN HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ, ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái - Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh, trong lịch sử ngoại giao quốc tế, hiếm có mối quan hệ nào cao đẹp, trong sáng như mối quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Khu vực biên giới Việt Nam - Lào có vị trí chiến lược hết sức quan trọng đối với an ninh, quốc phòng và kinh tế - xã hội của 2 nước. Việc xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững là nội dung hết sức quan trọng, luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân 2 nước quan tâm, thúc đẩy.

Trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, vai trò của người dân sinh sống ở khu vực biên giới là hết sức quan trọng. Thực tiễn đã cho thấy, chính những người dân ở khu vực biên giới, với ý thức, trách nhiệm và truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt, đang từng ngày, từng giờ góp phần củng cố, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển giữa 2 nước chúng ta.

Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Khái cho rằng, việc cập nhật tình hình biên giới, nghiên cứu, nắm vững nội dung các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Lào là rất quan trọng, có tính quyết định tới hiệu quả của công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Xạ Lởm Xay Kôm Mạ Xít - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào nhấn mạnh, trong công tác biên giới, nhiệm vụ quan trọng là cùng bảo vệ đường biên giới vững mạnh, ổn định, là biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển, cuộc sống của nhân dân sống dọc hai phía biên giới 2 nước sinh động, ấm no, hạnh phúc và thịnh vượng.

Quan trọng nhất vẫn là làm sao cho nhân dân sống dọc hai bên biên giới hiểu về quy định, quy chế liên quan tới biên giới mới ngăn chặn được hết những vấn đề tiêu cực xảy ra tại biên giới. Do vậy, cần tập trung nghiên cứu, quan tâm xây dựng pháp lý về biên giới thật rõ ràng và mọi người cần quan tâm trong công tác thực hiện quy định pháp luật của 2 nước cũng như quy định của cả hai bên trong việc công nhận lẫn nhau.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA NGƯỜI DÂN HAI BÊN BIÊN GIỚI

Tại hội nghị, đại biểu 2 nước đã trình bày các tham luận, qua đó, tập trung đánh giá, phân tích, tiếp tục thông tin làm rõ hơn tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước cũng như các cấp chính quyền và người dân 2 nước; các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự vùng biên giới Việt Nam - Lào; các quy định về vấn đề hộ tịch, quốc tịch của cư dân ở vùng biên giới Việt Nam - Lào; thủ tục hoạt động giao lưu, qua lại biên giới của người dân hai bên; những kết quả của mô hình kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới Việt Nam - Lào.

Đại biểu 2 nước cũng thống nhất khẳng định, vấn đề biên giới Việt Nam - Lào đã được 2 Đảng, 2 Nhà nước quan tâm từ rất sớm và cùng nhau giải quyết trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế.

Trong giai đoạn hiện nay, khi đã hoàn thành việc xác lập đường biên giới chung, cần tập trung vào công tác quản lý và hợp tác phát triển khu vực biên giới, trong đó, khẳng định vai trò quan trọng của các địa phương, các cán bộ, nhân dân hai bên biên giới.

Trình bày tham luận "Mô hình kết nghĩa bản - bản và trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cho biết, Nghệ An có đường biên giới dài 468,281 km, tiếp giáp 3 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay (Lào). Nhân dân hai bên biên giới chủ yếu là đồng bào dân tộc thiếu số, có mối quan hệ dân tộc, thân tộc, dòng họ từ lâu đời.

Từ năm 2013, tỉnh Nghệ An đã ký Biên bản ghi nhớ về phối hợp tổ chức phong trào kết nghĩa cụm dân cư (bản - bản) hai bên biên giới với 3 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxây. Qua gần 10 năm thực hiện, đã có 21 cặp bản - bản, 8 đồn biên phòng với các đại đội, trạm công an Lào được kết nghĩa. Từ đó đến nay, phong trào luôn được duy trì hoạt động có nền nếp, chất lượng, hiệu quả, phát huy được vai trò to lớn của nhân dân hai bên biên giới tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của mỗi nước.

Thông qua hoạt động kết nghĩa, hai bên phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân hai bên biên giới về chủ trương, chính sách, pháp luật của mỗi nước. Thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở tại các thôn, bản.

Thông qua hoạt động kết nghĩa bản - bản, đã góp phần phòng, chống di cư tự do; kết hôn không giá thú; buôn bán, vận chuyển các chất ma túy qua biên giới và các vi phạm khác.

Thông qua hội nghị, các trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới sẽ là những “người truyền lửa”, những "hạt nhân" nắm vững và lan tỏa ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần thiết thực, hiệu quả vào việc duy trì và củng cố đường biên giới Việt Nam - Lào luôn hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển.