Việt Nam học được gì từ trận thua Indonesia?; Cristiano Ronaldo chỉ trích cả Quả bóng vàng lẫn FIFA The Best

Việt Nam học được gì từ trận thua Indonesia?

Chiến lược “cài răng lược” của Indonesia đang mang đến cho bóng đá nước này những dấu hiệu rất tích cực.

Bóng đá luôn có chu kỳ, hết thịnh rồi… suy và không ai có thể đứng mãi trên đỉnh cao. Việt Nam vẫn còn đó những “người hùng” năm xưa, nhưng cũng phải chuẩn bị cho một chu kỳ mới. Indonesia cho thấy họ đang đi đúng con đường đã chọn nhờ sự kiên định. Có lẽ chúng ta cũng phải kiên định lẫn kiên nhẫn với con đường mới đã chọn. Tất nhiên, muốn nhanh cũng phải từ từ, đôi khi ta phải học Indonesia trong cái cách mà “ông chú” Jordi Amat kèm cặp những đồng đội bằng tuổi con cháu mình.

Kết quả Oman 0-0 Thái Lan: "Xe bus" đưa Thái Lan gần tới vòng knock-out

Cầm hoà Oman với tỷ số 0-0 ở lượt đấu thứ 2 bảng F Asian Cup 2023 diễn ra tối 21/1, Thái Lan có rất nhiều cơ hội giành quyền đi tiếp ở bảng đấu này khi đã có được 4 điểm.

Mourinho từ chối Saudi Pro League, quyết trở lại Premier League

HLV Jose Mourinho mới đây xác nhận ông đã từ chối lời đề nghị béo bở từ CLB Al Shabab của Saudi Arabia. "Người đặc biệt" đang ở chế độ chờ những lời mời từ Premier League.

Các báo cáo từ Trung Đông cho rằng, người đại diện Jorge Mende của Mourinho đã có những "cuộc đàm phán tích cực" với đại diện của CLB Al Shabab. Đội bóng đang thi đấu tại Saudi Pro League sẵn sàng trao cho HLV người Bồ Đào Nha những điều kiện tốt nhất.

Nhưng theo phóng viên Pedro Morata, cựu thuyền trưởng của Chelsea, Man United và Tottenham đã từ chối lời đề nghị của đội bóng đến từ Saudi Arabia.

Cristiano Ronaldo chỉ trích cả Quả bóng vàng lẫn FIFA The Best

Ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã gây bão khi lớn tiếng chỉ trích những giải thưởng cá nhân danh giá nhất của bóng đá bao gồm Quả bóng vàng và FIFA The Best.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Record ở Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã chỉ trích những giải thưởng cá nhân danh giá nhất của bóng đá bao gồm Quả bóng vàng và FIFA The Best. Cựu tiền đạo Real Madrid, người từng 5 lần giành Quả bóng vàng cho rằng: “Quả bóng vàng và FIFA The Best đang mất dần uy tín. Không phải nói rằng, Messi không xứng đáng, hay Haaland hay thậm chí Mbappe… nhưng những con số thống kê ở đó và những con số không bao giờ lừa dối. Bạn phải xem xét toàn bộ mùa giải”.