Xã Châu Hồng (Quỳ Hợp) ngập lụt sau mưa lớn

Clip: Phan Giang

Để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho người dân, ngay từ trong đêm lực lượng chức năng và chính quyền xã Châu Hồng đã có mặt tại hiện trường để vận động di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm chuyển đến nơi an toàn, chờ nước rút mới trở về nhà. Đồng thời huy động lực lượng, nhân dân di dời đồ đạc, tài sản, vật nuôi ra khỏi vùng ngập lụt lên vị trí cao nhất tránh thiệt hại. Mặc dù đã chủ động ứng phó và di chuyển đồ đạc từ trong đêm 23/8, song người dân vẫn gặp nhiều khó khăn vì trời tối và mưa to.

Nhiều hộ dân ở các bản Na Hiêng, bản Công, bản Pòong đều bị ngập. Ảnh: Phan Giang

Người dân ở đây cho biết, trước đó đêm 22/8 Châu Hồng cũng mưa ngập nên người dân đã có kinh nghiệm, người già trẻ nhỏ ở các nhà cao còn lại thì hỗ trợ chuyển đồ lên vị trí cao nhất tránh thiệt hại.

Người dân xã Châu Hồng thức trắng đêm canh lụt. Ảnh: Phan Giang

Hiện tại nước đã rút, thiệt hại đang được địa phương thống kê. Xã Châu Hồng tiếp tục cử lực lượng túc trực 24/24h và đánh giá mức độ thiệt hại, động viên người dân yên tâm phòng chống lũ, chỉ đạo các biện pháp đảm bảo an toàn và hỗ trợ người dân nếu khó khăn. Yêu cầu bà con nhân dân luôn đề phòng cảnh giác vì trời sẽ còn mưa to.