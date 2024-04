Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động, phân công, chỉ định Bí thư Tỉnh đoàn giữ chức Bí thư Huyện ủy Tương Dương

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương được Tỉnh ủy Nghệ An điều động, phân công, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tương Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 10/4, Huyện ủy Tương Dương tổ chức Lễ công bố quyết định điều động, chỉ định Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tương Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đại diện các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã trao Quyết định số 2468 - QĐ/TU ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lê Văn Lương- Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An giữ chức Bí thư Huyện ủy Tương Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/4/2024.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Văn Lương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Đồng chí Lê Văn Lương là cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có sự phấn đấu liên tục và được tổ chức ghi nhận.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Văn Lương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Với vai trò là Bí thư Huyện ủy, người đứng đầu chịu trách nhiệm chung của Huyện ủy Tương Dương, đồng chí Lê Văn Lương cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh 5 vấn đề, thứ nhất, đồng chí Lê Văn Lương cần triển khai ngay các công việc được phân công, nắm bắt và sâu sát với cơ sở, địa phương.

Thứ hai, cần tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, là đầu tàu gương mẫu, tập trung xây dựng trung tâm đoàn kết, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo và điều hành.

Thứ ba, kế thừa những thành quả, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tương Dương đã đạt được trong nhiều năm qua để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Văn Lương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thứ tư, tập trung xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đảm bảo chủ quyền, an ninh quốc gia, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Thứ năm, phát huy sức mạnh tập thể của hệ thống chính trị, tăng cường, củng cố chất lượng tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Tân Bí thư Huyện ủy Tương Dương Lê Văn Lương phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Huyện ủy Tương Dương cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời cho biết bản thân nhận thức sâu sắc đây vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Với trọng trách mới được giao là Bí thư Huyện ủy Tương Dương - huyện vùng cao biên giới, còn nhiều khó khăn, đồng chí Lê Văn Lương nhận thức sâu sắc sự tin tưởng, kỳ vọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Đồng thời, đồng chí nhận thức rõ trách nhiệm và cần phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng học tập, rèn luyện vượt qua khó khăn, thử thách, tận tâm, tận tụy, tận lực, trách nhiệm và hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của huyện.

Đại diện lãnh đạo huyện Tương Dương tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Văn Lương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh.

Đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ, đồng sức, đồng lòng của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cùng các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện…

Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Văn Lương. Ảnh: Thanh Quỳnh