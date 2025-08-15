Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/8/2025 Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghệ An yêu cầu các sở, ngành lập danh sách tối thiểu 5% cán bộ, công chức để điều động, biệt phái, tăng cường về cấp xã; Độc đáo bộ sưu tập cờ, trống trong phong trào cách mạng ở Nghệ An; Chi tiết các tuyến cấm đường sáng 16/8 phục vụ chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước"… là những thông tin nổi bật ngày 158/2025

* Sáng 15/8, Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 194 đại biểu chính thức đại diện cho 1.363 đảng viên trong Đảng bộ.

Về phía đại biểu khách mời Trung ương có đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Các cơ quan Đảng tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thành Cường

* Cũng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Trong đó, đề nghị Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng; phát huy tính năng động, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy dự và có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 15/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để lắng nghe phản ánh và giải quyết, tháo gỡ các các khó khăn, vướng mắc trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Tại điểm cầu Nghệ An do các đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

* Độc đáo bộ sưu tập cờ, trống trong phong trào cách mạng ở Nghệ An.

Những lá cờ Đảng dùng trong phong trào cách mạng 1930-1931 ở nhiều địa phương đang được lưu giữ tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Công Kiên

* Điều đặc biệt về gia đình chiến sĩ công an được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thượng tá Bùi Quang Vinh (thứ 4 từ trái sang), con trai liệt sĩ Bùi Huy Giáp nhận truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân dành cho người cha kính yêu của mình. Ảnh: Gia đình cung cấp

* Nghệ An yêu cầu các sở, ngành lập danh sách tối thiểu 5% cán bộ, công chức để điều động, biệt phái, tăng cường về cấp xã.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra hệ thống tại Trung tâm Hành chính công xã Đông Lộc. Ảnh: Thành Duy

* Chi tiết các tuyến cấm đường sáng 16/8 phục vụ chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" ở Nghệ An.

Đường Trường Thi, tại một số nút giao sẽ cấm đường vào sáng 16/8. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đạo

* Gần 240 vận động viên tham gia Giải Vô địch bơi các câu lạc bộ tỉnh Nghệ An năm 2025.

VĐV thể hiện kỹ năng bơi bướm đẹp mắt. Ảnh: Phi Hùng

* Mòn mỏi chờ sổ đỏ suốt hơn 2 thập kỷ: Cảnh ngộ của 13 hộ dân phường Thành Vinh.

Khu tập thể cũ mà 13 hộ dân Tổ 9, khối 11, phường Thành Vinh đang sinh sống. Ảnh: Tiến Đông

* Nhà sàn 3 gian ở Nghệ An bị "bà hỏa" thiêu rụi lúc 3h sáng.