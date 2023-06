Bảng xếp hạng các bảng đấu lứa tuổi Nhi đồng

(Baonghean.vn) - Với hạn mức lên tới 1 tỷ đồng, chương trình khuyến mại “Mở thẻ đặc quyền - An yên cuộc sống” của Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) áp dụng cho khách hàng mở thẻ tín dụng kết hợp tham gia bảo hiểm nhân thọ.

(Baonghean.vn) - Chiều nay, sau 150 phút làm bài, các thí sinh tham dự kỳ thi vào Trường THPT chuyên Đại học Vinh đã hoàn thành xong bài thi của mình. Đây cũng là kỳ thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay ở Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Chiều 12/6, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên giải trình về kết quả thực hiện công tác giao đất; giao rừng; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Khi cả gia đình anh Kiên đang say ngủ thì bị đánh thức bởi con voi rừng đang lục lọi tìm thức ăn ngay dưới nhà sàn. Đây chính là con voi duy nhất còn sót lại trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

(Baonghean.vn) - Trận cầu tâm điểm tại bảng D tử thần đã diễn ra gay cấn từng giây, đội bóng quê lúa và thành phố đỏ đã cống hiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, bất phân thắng bại, do đó, cục diện bảng đấu vẫn chưa ngã ngũ.

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề với số tiền hơn 20 tỷ đồng.