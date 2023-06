Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/6

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đoàn giám sát HĐND tỉnh Nghệ An về công tác bảo vệ môi trường làm việc với UBND tỉnh; Chính thức mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên; Nhiều hồ chứa ở Nghệ An cạn trơ đáy… là những thông tin nổi bật ngày 12/6.

* Sáng 12/6, tại TP. Vinh, đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An làm việc với UBND tỉnh. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, môi trường là vấn đề toàn cầu, gắn liền với biến đổi khí hậu. Do đó, Nghệ An trong quá trình phát triển phải thống nhất nhận thức là phát triển phải gắn với bảo vệ môi trường; không đánh đổi bằng mọi giá; không máy móc, song phải hết sức chú ý để bảo vệ các nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy định về môi trường.

* Hôm nay, hơn 2.000 thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Đại học Vinh bắt đầu làm thủ tục và làm bài thi môn chuyên.

* Do nắng nóng, hạn hán kéo dài, lượng mưa ít, hiện nay, nhiều hồ chứa trên địa bàn Nghệ An đã cạn trơ đáy, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt và nước tưới lúa vụ hè thu đã xảy ra tại một số địa phương.

* Sáng nay (12/6), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên đối với các bị cáo Lê Thị Dung và Nguyễn Thị Hương.

* Sau thời gian dài xác minh, Sở Y tế Nghệ An đã có kết quả xác minh những nội dung mà công dân phản ánh liên quan đến lùm xùm tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An. Kết quả cho thấy, nhiều sai phạm xảy ra tại bệnh viện này.