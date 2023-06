Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3

Hoàng Anh Theo dõi Báo Nghệ An trên

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 12/6, tại Trung đoàn 764, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QP&AN) tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 - lớp thứ nhất năm 2023.