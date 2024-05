Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại Quỳnh Lưu

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 8/5, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị và phổ biến ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quỳnh Lưu.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh làm trưởng đoàn.

Dự kiến diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quỳnh Lưu sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 7/2024 với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ huyện.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác kiểm tra xây dựng Sở chỉ huy diễn tập tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn

Ngay sau khi có Chỉ thị của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Quỳnh Lưu đã ban hành Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề, các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, các tiểu ban giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia diễn tập đảm bảo đúng quy trình.

Qua kiểm tra thực tế các hạng mục tại Sở chỉ huy, khu vực thực binh và nghe báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quỳnh Lưu, các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, huyện Quỳnh Lưu đã kịp thời, linh hoạt trong chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, đến nay cơ bản đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Để diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quỳnh Lưu diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, sát với thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo diễn tập huyện Quỳnh Lưu tổ chức quán triệt sâu rộng đến các cấp, ngành, đoàn thể và Nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của diễn tập, nâng cao trách nhiệm của lực lượng tham gia, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị bảo đảm diễn tập đạt hiệu quả nhất.

Làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục Sở chỉ huy diễn tập. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho khung diễn tập của huyện về nội dung phương pháp soạn thảo các văn kiện tác chiến, diễn tập và nắm rõ kịch bản, nội dung phương pháp của từng vai tập.

Đoàn kiểm tra khảo sát vị trí thực binh đánh xâm nhập bằng đường biển. Ảnh: Thanh Toàn

Cùng với đó, hoàn thành kịch bản các phương án thực binh thông qua Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh theo đúng kế hoạch. Trên cơ sở nội dung diễn tập và nhiệm vụ của địa phương, tổ chức huy động lực lượng, phương tiện và chuẩn bị vật chất đảm bảo đủ điều kiện diễn tập đạt kết quả cao, đảm bảo an toàn người, vũ khí, trang bị.

Tổ chức diễn tập phải đảm bảo bí mật, an toàn, tiết kiệm, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động khác của địa phương. Nắm chắc tình hình địa bàn, thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để các đối tượng lợi dụng để tuyên truyền, xuyên tạc, nhất là trong thời gian diễn ra diễn tập khu vực phòng thủ huyện. /.