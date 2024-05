Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng thanh tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 8/5, Đoàn công tác Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng đã tiến hành thanh tra công tác an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2022 – 2024 tại Nghệ An.

Đồng chí Thượng tá Trần Đăng Quang - Phó Trưởng phòng An toàn, bảo hộ lao động Quân đội làm trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đại tá Ngô Thành Long - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng- Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Trần Võ Việt - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; thủ trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các ban, ngành liên quan.

Đoàn công tác Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật kiểm tra tại Xưởng sửa chữa tổng hợp Z12, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Dịp này, đoàn đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hưng Nguyên; Xưởng sửa chữa tổng hợp Z12; Kho K70, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trong đó, tập trung vào các nội dung công tác an toàn vệ sinh lao động; thực hiện các chế độ, nền nếp công tác kỹ thuật; hệ thống văn bản kế hoạch, sổ sách đăng ký thống kê, văn kiện kỹ thuật; hệ thống nhà kho, hệ thống an toàn, phòng chống cháy nổ, chống sét; nhận thức của cán bộ, nhân viên về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị và công tác an toàn, vệ sinh lao động; chế độ phụ cấp và bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Kiểm tra công tác bảo quản kho vũ khí đạn tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Hoàng Anh

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác kỹ thuật, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Cục kỹ thuật và các cấp. Công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa trang bị vũ khí theo phân cấp được duy trì, hệ số kỹ thuật luôn được giữ vững, bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật, đồng bộ trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Đoàn công tác Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật kiểm tra công tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy tại Kho K70, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Thượng tá Trần Đăng Quang- Phó Trưởng phòng an toàn, bảo hộ lao động Quân đội đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và các đơn vị tiếp tục quán triệt các chỉ lệnh, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Cục Kỹ thuật. Tổ chức khắc phục những điểm tồn tại. Bảo đảm đầy đủ trang bị kỹ thuật có chất lượng tốt cho thực hiện các nhiệm vụ. Duy trì có nền nếp chế độ công tác kỹ thuật ở các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý kỹ thuật. Nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật cho các đối tượng và hiệu quả hoạt động cuộc vận động 50 các cấp. Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác phòng, chống cháy nổ và an toàn giao thông./.