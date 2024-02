Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

(Baonghean.vn) - Ngày 5/2, đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm và các em mồ côi, tàn tật tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.