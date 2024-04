Nghệ An đảm bảo an toàn thực phẩm cho du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(Baonghean.vn) - Dự báo sẽ có rất đông người dân từ các tỉnh, thành phố về Nghệ An nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, điều này sẽ dẫn đến nguy cơ cao xảy ra các vấn đề mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn

Thị xã Cửa Lò được dự báo sẽ đón rất nhiều lượt khách về du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Ở thời điểm trước và trong lễ, các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thị xã đã tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho du khách.

Ông Lưu Nhất Vũ– Phó Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò , cho biết: “Ở thời điểm này, bếp ăn, nhà hàng khách sạn có công suất phục vụ cho 2.000 khách mỗi ngày. Để đảm bảo an toàn thực phẩm mùa du lịch, khách sạn đã cử nhân lực tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở Y tế, thị xã Cửa Lò tổ chức. Hàng tuần, khách sạn cũng thực hiện tập huấn cho nhân viên về bảo quản, chế biến thực phẩm. Khách sạn tăng cường tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ; đảm bảo thực phẩm đông lạnh không để tồn kho quá 7 ngày. Trong khâu bảo quản và chế biến, khách sạn hết sức chú ý đến các điều kiện vệ sinh sạch sẽ. Cùng với đó, thực hiện tốt việc kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định”.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An thực hiện hướng dẫn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại Khách sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò.

Tương tự, vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng đang được các nhà hàng ở TX. Cửa Lò chú trọng. Bà Hồ Thị Hằng – Chủ Nhà hàng Thuý Hằng cho hay: “Vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề sống còn của ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống. Vì thế, lúc nào chúng tôi cũng luôn tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, cũng như quy trình được áp dụng để chế biến món ăn, đảm bảo 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng… Nhà hàng chỉ mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng từ các nhà cung cấp có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ quan Nhà nước”.

Được biết, để đảm bảo an toàn cho du khách, trước mùa du lịch, thị xã Cửa Lò tổ chức nhiều lớp tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm cho tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Đồng thời, thị xã cũng đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến thức ăn đến các cơ sở và người kinh doanh; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn đo lường để kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Nhắc nhở việc đảm bảo nguồn gốc đối với mặt hàng hải sản tươi sống. Ảnh: Thành Chung

Đồng hành cùng thị xã Cửa Lò, trước dịp kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An cũng đã đến thực hiện hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại một số khách sạn, nhà hàng có công suất phục vụ lớn. Ghi nhận thực tế tại các cơ sở, ông Phạm Ngọc Quy – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An, cho biết: Các chủ cơ sở đều chấp hành tốt quy định về lưu mẫu thức ăn, có nguồn gốc xuất xứ thực phẩm, có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hợp đồng và Giấy khám sức khỏe định kỳ nhân viên phục vụ… đảm bảo các tiêu chí quy định.

Nâng cao ý thức phòng, chống ngộ độc thực phẩm

Giống như thị xã Cửa Lò, dịp này, dự kiến cũng có rất đông du khách sẽ về với Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn. Để đảm bảo tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, huyện Nam Đàn đã tổ chức phát động Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm với sự tham gia của tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Qua đó, huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các chủ cơ sở cũng như người tiêu dùng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khoẻ giống nòi.

Ông Vương Hồng Thái – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn, chia sẻ: Huyện chỉ đạo các cơ sở thực hiện nghiêm quy định của Luật An toàn thực phẩm; xây dựng thương hiệu thực phẩm Nam Đàn an toàn và chất lượng. Huyện thực hiện duy trì nghiêm tuyến phố an toàn thực phẩm tại thị trấn; hỗ trợ các đơn vị, cơ sở trong công tác tuyên truyền, xây dựng thương hiệu như biển, bảng, giới thiệu các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh đảm bảo tốt chất lượng, an toàn thực phẩm ... Dịp này, huyện cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động liên tục trong thời gian này; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật; không để xảy ra bất cứ vụ ngộ độc thực phẩm nào.

Thành phố Vinh ra mắt tuyến phố có kiểm soát an toàn thực phẩm - đường Lê Mao kéo dài. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Ngày 16/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 93/QĐ-UBND kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm dịp “Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh sẽ hoạt động từ ngày 16/4 đến ngày 15/5. Ông Mai Hồng Phong – Phó trưởng đoàn kiểm tra liên ngành, cho biết: Đoàn sẽ hoạt động liên tục cả trong thời gian kỳ nghỉ lễ để thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Cũng theo ông Mai Hồng Phong: Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 luôn là khoảng thời gian các điểm du lịch phục vụ “hết công suất”. Lượng khách tăng mạnh, nhiều nhà hàng, quán ăn không còn đảm bảo đủ các bước vệ sinh an toàn thực phẩm như ngày thường. Bên cạnh đó, việc bảo quản quá nhiều đồ ăn cũng khiến cho thực phẩm bị giảm chất lượng. Du khách “quá tải" dễ dẫn đến tình trạng nấu nướng sơ sài, công tác vệ sinh không đảm bảo, nguồn nguyên liệu không đủ đáp ứng.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng rất khó có thể quản lý sát sao những quán ăn nhỏ lẻ, cửa hàng rong vỉa hè. Người bán hàng chế biến thức ăn còn thiếu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm nên rất dễ xảy ra các vụ ngộ độc.

Để có một kỳ nghỉ lễ an toàn, du khách nói riêng và mọi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước các mối nguy dẫn đến ngộ độc thực phẩm; không “mạo hiểm” sử dụng các món tái, gỏi vào thời điểm mùa Hè, nắng nóng là môi trường thuận lợi cho dịch bệnh và các loại côn trùng phát triển; đồng hành với các cơ quan chức năng bằng việc phản ánh các cơ sở không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm./.