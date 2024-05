Nghệ An chuẩn bị cho lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 7/5, Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ, hiệp đồng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô 2023 - 2024.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành địa phương.

Từ năm 1984 đến nay, Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, quy tập được 13.099 liệt sĩ (trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 471 hài cốt liệt sĩ; ở nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào là 12.628 hài cốt liệt sĩ).

Các đồng chí lãnh đạo Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và các tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (Lào)... di chuyển hài cốt các liệt sĩ về an táng. Ảnh: tư liệu của Thành Cường

Mùa khô năm 2023 - 2024, đến thời điểm hiện nay (7/5/2024), Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 82 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun, nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào.

Với quyết tâm cao nhất, ngày đêm ăn lán, ngủ rừng để tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt các anh hùng liệt sĩ về với Tổ quốc, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ hơn nữa về với đất mẹ Việt Nam.

Để tổ chức hồi hương và làm Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào dự kiến vào ngày 24/5/2024 tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các sở, ban, ngành, cấp tỉnh và cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương triển khai công tác chuẩn bị.

Trong đó đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch tiếp nhận, di chuyển, an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; Hội đàm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun, nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào mùa khô 2023 - 2024; Triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2024 - 2025.

Phối hợp Sở Ngoại vụ, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh ra quyết định cử đoàn cán bộ Ban công tác đặc biệt tỉnh đi Lào để tiếp nhận, bàn giao, di chuyển hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc tổ chức Lễ truy điệu và an táng. Phối hợp với 3 tỉnh của nước bạn Lào thống nhất nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức tiếp nhận hài cốt liệt sĩ. Tiến hành kiểm tra, khảo sát vị trí an táng hài cốt tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc. Chỉ đạo Đội quy tập phối hợp chính quyền địa phương các tỉnh nước bạn Lào triển khai công tác chuẩn bị Hội đàm tiếp nhận, bàn giao, di chuyển hài cốt liệt sĩ về nước.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho các lực lượng. Ảnh: Hoàng Anh

Để việc tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra theo đúng kế hoạch, tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị; Phối hợp, hiệp đồng với các tỉnh nước bạn Lào làm tốt công tác chuẩn bị cho Hội nghị tiếp nhận, bàn giao, hội đàm và cơ động hài cốt liệt sĩ, chuyên gia về Việt Nam tổ chức an táng theo đúng kế hoạch. Làm tốt công tác chuẩn bị cho Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An sang Lào.

Tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung chuẩn bị cho hội nghị giữa Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun tại tỉnh Xiêng Khoảng. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp, hiệp đồng, chuẩn bị tốt các nội dung bàn giao và lấy mẫu sinh phẩm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bố trí lực lượng đón, tiễn các hài cốt liệt sĩ. Làm tốt công tác chuẩn bị để Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức dự kiến vào ngày 24/5/2024 tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc diễn ra trang trọng, chu đáo./.