Thư viện tỉnh Nghệ An giành giải Xuất sắc Liên hoan toàn quốc 'Điện Biên - Vang mãi bản hùng ca'

Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề "Điện Biên - Vang mãi bản hùng ca" có sự tham gia của 42 đoàn với gần 1.200 cán bộ thư viện, đại diện hơn 10.000 người làm công tác thư viện của 63 tỉnh, thành, thư viện lực lượng vũ trang, thư viện đại học trong cả nước.

Đại diện Thư viện tỉnh Nghệ An (ngoài cùng bên trái) nhận giải Xuất sắc tại Lễ bế mạc Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: CSCC.

Mỗi đơn vị thực hiện chương trình dự thi có thời lượng 30-35 phút, gồm 4 phần thi: Giới thiệu đội hình; Giới thiệu sách; Giới thiệu một mô hình mới, hiệu quả trong phát triển văn hóa đọc và phục vụ học tập suốt đời tại địa phương, đơn vị; Năng khiếu.

Chương trình dự thi của đơn vị Thư viện tỉnh Nghệ An thể hiện bản sắc văn hóa xứ Nghệ, với những tiết mục mang đậm chất Dân ca ví, giặm được dàn dựng công phu. Trong phần thi giới thiệu sách, Thư viện Nghệ An chọn giới thiệu “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn” do Ban Liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tập hợp, biên soạn nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Nhà Xuất bản Nghệ An ấn hành năm 2009.

Phần thi Năng khiếu của Thư viện tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Với phần thi “Giới thiệu mô hình mới, hiệu quả trong phát triển văn hóa đọc và phục vụ học tập suốt đời tại địa phương, đơn vị”, Thư viện tỉnh Nghệ An giới thiệu mô hình “Phát triển văn hóa đọc tại thư viện trường học”.

Để thực hiện mô hình, nhiều năm qua, Thư viện tỉnh Nghệ An đã có các kế hoạch hoạt động đáng chú ý như: Mở các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách thư viện; tổ chức luân chuyển sách tới thư viện các trường học 2 tháng một lần; xây dựng “Thư viện tiên tiến”, "Thư viện mở" ngay tại hành lang lớp học…, tạo hiệu quả thiết thực, giúp học sinh nâng cao kiến thức, khơi gợi và định hướng văn hóa đọc và học tập suốt cho các em ngay trên ghế nhà trường.

Kết thúc Liên hoan, tại lễ Bế mạc, tổng kết và trao giải diễn ra vào chiều 26/4, Thư viện tỉnh Nghệ An là 1 trong 6 đơn vị giành giải Xuất sắc – giải cao nhất của Liên hoan.