Trao tặng xe cứu thương của Bộ trưởng Bộ Công an cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Thừa ủy quyền của Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao xe ô tô cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn; Nguyễn Văn Thương - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.

Thừa ủy quyền của Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An trao xe ô tô cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Khôi

Thời gian qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và ngành Y tế, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn đã có những bước tiến trong công tác triển khai về công tác khám, chữa bệnh, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, nâng cao nguồn nhân lực…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao xe cứu thương cùng các trang thiết bị hiện đại, phục vụ việc cứu, chữa bệnh nhân cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn.

Đồng chí Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn thay mặt lãnh đạo huyện và Trung tâm Y tế huyện gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của Bộ Công an, cá nhân đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An đã dành cho địa phương. Đây là món quà đặc biệt ý nghĩa, góp phần giúp Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh và vận chuyển cấp cứu kịp thời cho các bệnh nhân.