Triển lãm mỹ thuật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Thừa ủy quyền của Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao xe ô tô cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn.