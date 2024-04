Mãn nhãn chương trình nghệ thuật 'Điện Biên Phủ - Sáng mãi thiên sử vàng'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Đây là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) do Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an tỉnh Điện Biên tổ chức.

Chương trình nghệ thuật được chia làm 2 chương: “Điện Biên một thời hoa lửa” và “Giai điệu tự hào”. Tổng thể là sự kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, mang đầy giá trị nhân văn, với những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, đa dạng hình thức thể hiện (âm nhạc, hát, múa, hoạt cảnh…).

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đạt giải Sao Mai cùng các cán bộ, chiến sĩ Đoàn nghệ thuật quần chúng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Đặc biệt, sự xuất hiện lần đầu tiên của dàn nhạc kèn, đội kỵ binh của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với người xem.

Hơn 30 chú ngựa thuộc Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động mở đầu với màn “điều khiển ngựa theo đội hình khối diễu hành” qua khán đài, thể hiện sự uy nghiêm, hùng dũng của cảnh sát cơ động kỵ binh Việt Nam. Cùng với đó là nhiều kỹ thuật khó, đặc sắc đã được các chiến sỹ cảnh sát cơ động điều khiển, như: ngựa chạy đại, ngựa chạy đại giải phóng 2 tay; cưỡi ngựa chạy đại kết hợp sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc vượt qua vòng lửa; điều khiển ngựa nằm, điều khiển ngựa chồm hai chân tấn công phía trước...

Chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra trong những ngày cả nước hướng về Điện Biên với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đây đồng thời cũng là một trong những hoạt động thiết thực, nhằm ca ngợi, tôn vinh chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dân tộc, chiến tích diệu kỳ của quân và nhân dân ta, trong đó có đóng góp thầm lặng, kiên trì, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân; những thành tích trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Điện Biên văn minh, giàu đẹp.

