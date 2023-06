Báo Nghệ An tiếp nhận bản kẽm in thời kỳ 1995 từ nhà sưu tầm Đào Tam Tỉnh

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng 19/6, nhà sưu tầm Đào Tam Tỉnh - Nguyên Giám đốc Thư viện Nghệ An đã trao tặng bản kẽm in Báo thời kỳ 1995 cho Báo Nghệ An.

Bản kẽm in báo số ngày 15/9/1995, gồm 2 bản được bảo quản khá nguyên vẹn, được nhà sưu tầm Đào Tam Tỉnh sưu tầm được từ một nhà dân ở thành phố Vinh năm 2022.

Được biết, nhà sưu tầm Đào Tam Tỉnh là một cộng tác viên lâu năm, đóng góp cho Báo nhiều bài viết ý nghĩa về văn hóa lịch sử Nghệ An. Chứng kiến hành trình phát triển mạnh mẽ của tờ Báo tỉnh nhà 62 năm qua, ông mong muốn trao tặng hiện vật ý nghĩa này nhằm đóng góp vào xây dựng phòng truyền thống của Báo; đồng thời mong muốn Báo Nghệ An ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Thay mặt Ban Biên tập Báo Nghệ An, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Nghệ An gửi lời cảm ơn nhà sưu tầm Đào Tam Tỉnh, đồng thời nhấn mạnh, ở mỗi thời kỳ phát triển, các công đoạn in của Báo Nghệ An đều ứng dụng công nghệ hiện đại nhất tại thời điểm đó.

Sau khi tiếp nhận hiện vật, Ban Biên tập Báo Nghệ An cùng nhà sưu tầm Đào Tam Tỉnh đã đưa bản kẽm in báo thời kỳ 1995 vào lưu giữ tại phòng truyền thống. Thông qua các hiện vật, Báo Nghệ An muốn tiếp tục giáo dục truyền thống cho các thế hệ làm báo Đảng kế tiếp, bồi đắp tình yêu, niềm tự hào về bề dày 62 năm xây dựng và phát triển; từ đó tạo tiền đề để Báo Nghệ An phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới./.