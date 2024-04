Triển khai Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí Phó ban Tổ chức giải: Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; đại diện Sở GD&ĐT; cùng các thành viên trong Ban Tổ chức.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Ngân Hạnh

Tham gia thảo luận, ông Nguyễn Hữu Phương - Trưởng phòng Quản lý thể dục, thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao, thành viên Ban Tổ chức giải đã đề xuất thay đổi, điều chỉnh một số nội dung trong điều lệ, đặc biệt trong công tác kiểm tra nhân sự. Theo đề xuất, năm nay, danh sách mỗi đội tham gia cần có ký tên đóng dấu của Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Tư pháp huyện.

Ngoài ra, ông cũng đề xuất thay đổi độ tuổi vận động viên tham gia thi đấu. Cụ thể, độ tuổi Đội Nhi đồng từ 10 tuổi trở xuống (sinh ngày 1/1/2014 trở lại đây); Đội Thiếu niên từ 12 tuổi trở xuống (sinh ngày 1/1/2012 trở lại đây).

Ông Nguyễn Hữu Phương - Trưởng phòng Quản lý thể dục, thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Ngân Hạnh

Tại cuộc họp, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã trao đổi một số nội dung liên quan đến thời gian thi đấu, đề xuất một số nội dung về công tác khen thưởng, cấp Giấy chứng nhận học sinh giỏi cho các vận động viên có thành tích cao trong mùa giải.

Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho giải đấu, ông Lê Minh Điều - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao, thành viên Ban Tổ chức giải khẳng định sẽ chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, đảm bảo nhà thi đấu đáp ứng đủ các yêu cầu đề ra. Ngoài ra, các yếu tố về phát điện, kỹ thuật cũng cần được đảm bảo để giải đấu diễn ra xuyên suốt, không bị gián đoạn.

Ông Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Ngân Hạnh

Phát biểu tại cuộc họp, ngoài một số góp ý để đảm bảo an toàn xuyên suốt mùa giải, ông Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cũng đề xuất tặng danh hiệu cho các vận động viên tham gia, qua đó, khích lệ, động viên các em tiếp tục hưởng ứng giải đấu.

Để Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An ngày càng được lan tỏa, đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó trưởng Ban Tổ chức giải đã đề xuất các địa phương cần quan tâm, phát triển phong trào thể dục, thể thao ở cơ sở, qua đó, ngày càng nâng cao chất lượng giải đấu. Bên cạnh đó, công tác y tế chuẩn bị cho mùa giải cũng cần tăng tính chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn cho các vận động viên.

Các đồng chí Phó trưởng ban Tổ chức giải: Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 khẳng định: Tiếp nối những thành công của mùa giải lần thứ 25, Ban Tổ chức cần phát huy những mặt tích cực để giải đấu ngày càng được lan tỏa, phát huy ý nghĩa vốn có.

Để làm tốt công tác chuẩn bị, cuộc họp đã tiếp thu 10 lượt ý kiến, trong đó có nhiều nội dung sát với thực tế, nhiều đề xuất mới để phát triển giải đấu ngày càng chuyên nghiệp. Những nội dung này cần được triển khai sớm, có hiệu quả, với mục tiêu nỗ lực hết sức để tổ chức giải đấu thành công, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, động viên các em tham gia rèn luyện, trên cơ sở đó phát hiện tài năng cho bóng đá tỉnh nhà.