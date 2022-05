'Bệ phóng' của một tài năng bóng đá

(Baonghean.vn) - Tài năng bóng đá không chỉ là thành quả của một cá nhân cầu thủ. Nó là trái ngọt của gia đình, thầy cô và những vườn ươm phù hợp. Câu chuyện về cầu thủ nhí Nguyễn Đức Khang là một minh chứng điển hình.

Lớn lên trong “chiếc nôi” thể thao

Nguyễn Đức Khang là 1 trong 4 gương mặt sáng giá của đội tuyển bóng đá thiếu niên - nhi đồng huyện Nghi Lộc. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống thể thao, Khang đam mê trái bóng từ khi bắt đầu biết đi và niềm đam mê đó được gia đình hết mực ủng hộ.

Chị Dương Thị Lâm, mẹ cầu thủ Nguyễn Đức Khang chia sẻ: “Ông nội của Khang là một trong những cổ động viên “ruột” của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, ông luôn có mặt trên khán đài trong tất cả các trận bóng của Sông Lam Nghệ An và quen biết với tất cả các huấn luyện viên. Tình yêu đó được truyền sang cho bố Khang. Ông nội và bố Khang yêu bóng đá đến mức sẵn sàng bỏ chi phí để ra Hà Nội xem những trận bóng đá quan trọng như SEA games, Asian Cup... Bản thân tôi cũng có đam mê và năng khiếu với thể thao và nhiệt tình tham gia tất cả các hoạt động phong trào ở trường, cơ quan, địa phương. Có lẽ đam mê của Khang là kết quả của cả yếu tố di truyền vừa là yếu tố môi trường sống”.

Khang được bố mẹ ủng hộ đam mê, tạo điều kiện hết sức để Khang được tham gia những chương trình đào tạo phù hợp với năng lực và điều kiện gia đình. Ví dụ điển hình nhất cho sự đầu tư này có lẽ là lần Khang tham gia Giải bóng đá Năng khiếu U10 tỉnh Nghệ An tại Quỳ Hợp.

Suốt 5 ngày tham gia giải, ông nội, bố và em trai của Khang đã tự túc toàn bộ chi phí để cùng đồng hành với Khang. Sự ủng hộ này không chỉ có ý nghĩa tinh thần đối với Khang mà còn là sự động viên lớn đối với đội tuyển huyện Nghi Lộc. Bố Khang sẵn sàng mua cho con những đôi giày tốt, những quả bóng tốt để Khang tập luyện cùng bạn bè. Mỗi thứ một chút, tính tổng lại cũng không phải con số nhỏ. Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình luôn xác định đây là sự đầu tư xứng đáng.

“Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rõ lợi ích của thể thao mang lại. Với trẻ, đam mê thể thao không chỉ đem lại sức khoẻ, sự dẻo dai mà còn giúp các con có thêm kỹ năng vận động, kỹ năng giao tiếp, có thêm trải nghiệm và các mối quan hệ bạn bè, thầy cô. Bản thân tôi thấy từ ngày Khang tham gia các câu lạc bộ bóng đá, con mạnh dạn tự tin hơn rất nhiều” - chị Lâm nói.

Ngoài ra, chị Lâm còn khẳng định thể thao còn gián tiếp tác động tích cực đến kết quả học tập của trẻ. Chị giải thích: “Nhiều mẹ cho rằng con mải chơi bóng đá, ham mê thể thao thì sẽ chểnh mảng học hành. Nhưng tôi không thấy vậy. Khi Khang tìm thấy niềm vui trong thể thao, con trở nên phấn chấn, hoạt bát và hào hứng hơn trong tất cả các hoạt động khác, bao gồm cả việc học. Đồng thời, ở độ tuổi của Khang, khi ý thức chưa được hình thành rõ nét, con cũng cần có sự đồng hành, kèm cặp từ bố, mẹ. Từ lớp 1 đến nay, dù dành nhiều thời gian cho thể thao nhưng Khang vẫn duy trì thành tích học tập tốt ở trường”.

Không chỉ may mắn được gia đình tạo điều kiện theo đuổi đam mê, Khang còn có may mắn khi có bố mẹ là những người bạn lớn, luôn đồng hành và tiếp thêm động lực cho mình. Chia sẻ về may mắn đó, Khang thổ lộ: “Bố, mẹ ủng hộ cháu nhưng không bao giờ tạo áp lực. Lúc nào cũng nói với cháu những lời động viên, tin tưởng khiến cháu cảm thấy rất vui và muốn chia sẻ với bố mẹ tất cả mọi thứ, kể cả lúc vui cũng như lúc buồn”.

“Truyền lửa” từ thế hệ đi trước

Bên cạnh yếu tố gia đình, Nguyễn Đức Khang còn nhận được sự dìu dắt tận tình của huấn luyện viên Lê Trung Hiếu - nhân viên Trung tâm Văn hoá Thể thao huyện Nghi Lộc. Anh Hiếu cũng là một trong những huấn luyện viên cơ sở của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, trực tiếp huấn luyện những cầu thủ nhí tiềm năng trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Nhận xét về cậu học trò của mình, anh Hiếu nói: “Khang có một tình yêu lớn với môn thể thao này. Dù không có lợi thế về thể lực và ngoại hình nhưng Khang vượt trội về tư duy chiến thuật và độ lỳ bóng, phù hợp với vị trí hàng thủ. Chính vì vậy mà lần nào về kiểm tra chất lượng cầu thủ, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cũng có những lưu tâm đặc biệt đối với cậu bé này. Ngoài ra, ở vai trò người thầy, tôi đánh giá cao sự điềm tĩnh, chững chạc của Khang. So với bạn bè cùng trang lứa, Khang biết suy nghĩ thấu đáo và không để các thầy phải nhắc nhở nhiều”.

Là người trung gian, là cầu nối giữa câu lạc bộ và gia đình các cầu thủ, những huấn luyện viên như anh Hiếu đảm nhận công việc chính vì niềm đam mê với môn thể thao vua và khao khát được “truyền lửa” đam mê cho thế hệ sau này. “Không đơn giản là chỉ bảo, hướng dẫn, tập luyện, chúng tôi cần động viên, tạo cảm hứng, tận tụy, tâm huyết với các em để các em có được niềm vui về tinh thần, bố mẹ các em - những người đồng hành với các con trong mọi buổi tập, cảm thấy tự hào, vinh dự. Dù lương không cao nhưng tôi sẵn sàng bỏ tiền túi để hỗ trợ kinh phí tập luyện cho những cầu thủ có gia cảnh đặc biệt khó khăn, thậm chí nhờ người đưa đón những bạn ở xa hay đến tận nhà cầu thủ để thuyết phục phụ huynh cho con theo đuổi đam mê bóng đá. Nếu chỉ vì lý do gia đình mà các em phải bỏ phí tài năng thì đáng tiếc lắm” - anh Hiếu giãi bày.

Với quan điểm đó, từ năm 2015 đến nay, phong trào bóng đá thiếu niên - nhi đồng huyện Nghi Lộc có nhiều khởi sắc và liên tiếp có đạt thành tích cao. Từ lớp năng khiếu, dưới sự dẫn dắt của anh Hiếu, nhiều cầu thủ nhí đã trở thành những cầu thủ chính thức khoác màu áo Sông Lam Nghệ An và nằm trong đội tuyển quốc gia. Đó là Nguyễn Bá Đức, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Công Đạt, Bùi Thanh Đức…

Trò chuyện với phóng viên, huấn luyện viên Lê Trung Hiếu tiết lộ một thông tin thú vị: Bản thân thầy cũng từng tham gia Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An cách đây 20 năm. Những ngày này, khi rốt ráo tập luyện cho đội tuyển huyện để chuẩn bị cho mùa giải năm 2022, những cảm xúc chộn rộn của cậu bé Hiếu năm nào lại ùa về. Anh kể: “Hồi đó không nhiều sân chơi như bây giờ và lũ chúng tôi háo hức với giải đấu lắm. Chúng tôi đá tại sân C7, sân bóng nền đất, điều kiện tập luyện, thi đấu đều thiếu thốn nhưng tình yêu bóng đá của người dân thì lớn vô cùng. Mỗi một cầu thủ nhí sẽ có ít nhất 2-3 người lớn đi cổ vũ nên sân lúc nào cũng đông nghịt, vui và hạnh phúc lắm. Với tôi, mùa giải Cúp Báo Nghệ An năm nào mãi là những kỷ niệm tuổi thơ rực rỡ không bao giờ quên và chúng tôi nỗ lực cao nhất để thế hệ sau cũng có những kỷ niệm đẹp như vậy”.

Diệp Thanh