Bên lề sân cỏ: ‘Hai ba con mực, Hoàng Mai đá hay cực’!

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề với số tiền hơn 20 tỷ đồng.