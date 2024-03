Cô gái cover 'Có duyên không nợ' gây 'bão' trên TikTok là ai?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Việc bản cover Có duyên không nợ gây "bão" mạng xã hội khiến Tina Hồ không khỏi bất ngờ

Những ngày qua, câu hát “Một mình đứng từ xa chờ anh về/Một mình nuốt nước mắt từng đêm” phủ sóng hơn 250 nghìn video trên mạng xã hội TikTok. Đông đảo nhà sáng tạo nội dung đã sử dụng đoạn nhạc nằm trong ca khúc Có duyên không nợ này để khoe những màn vũ đạo độc đáo.

Được biết, đoạn nhạc nằm trong bản cover Có duyên không nợ của Tina Hồ, do producer H2O thực hiện. Lập tức, thông tin về cô gái xinh đẹp này cũng được cư dân mạng tìm kiếm. Nữ ca sĩ từng “bỏ túi” một số thành tích như Top 5 Rising Star Tiktok Awards 2023, Idol Cống hiến năm 2023 (Gala Be Shine Be Mine)…

Các clip cover giúp kênh TikTok của Tina Hồ thu về hơn 400.000 lượt theo dõi.

Tina Hồ sinh năm 2002, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Tham gia ca hát trong vòng một năm trở lại đây nhưng tân binh 22 tuổi có cho mình nhiều sản phẩm được người dùng TikTok quan tâm. Ngoài Có duyên không nợ, Tina Hồ từng gây "bão" với bản cover Ước nguyện đầu xuân, Hoa cỏ lau… đạt triệu lượt xem trên nền tảng TikTok.

Chia sẻ về thành tích này, Tina Hồ cho biết những ca khúc cô chọn thể hiện đều đã được biết đến trước đó. Bản phối được cô cùng các cộng sự thực hiện đơn giản nhưng may mắn đạt được hiệu quả ngoài mong đợi. Giọng ca sinh năm 2002 bày tỏ: “Được yêu mến như vậy, tôi sẽ cố gắng làm thêm nhiều sản phẩm chất lượng gửi tới mọi người”.

Tina Hồ muốn trở thành giáo viên dạy nhạc.

Tina Hồ có niềm đam mê âm nhạc từ lúc còn rất nhỏ nhưng gia đình khó khăn, không có điều kiện cho cô theo học năng khiếu. Lên cấp 3 cô đã đăng ký học trung cấp thanh nhạc song song với việc học ở trường. Giọng ca sinh năm 2002 vừa tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM đầu năm 2024.

Tina Hồ chia sẻ: "Thời gian sắp tới sẽ hoạt động tích cực, sôi nổi hơn nữa để đóng góp nhiều giá trị cộng đồng hơn cho khán giả. Tôi cũng sẽ cố gắng tập trung học hỏi và thử sức sáng tác để sớm có những ca khúc riêng cho mình. Song song với việc hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội thì tôi cũng đang cố gắng học tập để theo đuổi con đường giảng dạy”.

Cô gái sinh năm 2002 từng mong ước trở thành giáo viên dạy hát. Đó là lý do Tina Hồ theo học khoa Sư phạm Âm nhạc ở Nhạc viện TP.HCM. “Trong tương lai tôi vẫn mong mình sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều công việc khác nhau để bản thân mình có đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm”, hiện tượng TikTok chia sẻ.