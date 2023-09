Cơ thủ Việt Nam vào bán kết giải vô địch thế giới; ĐT Anh và ĐT Italia gây thất vọng tại vòng loại EURO 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Cơ thủ Việt Nam vào bán kết giải vô địch thế giới 2023

Cơ thủ Việt Nam Trần Quyết Chiến xuất sắc đánh bại Marco Zanetti (Ý, hạng 2 thế giới) vào tối 9/9 (giờ Việt Nam) để vào bán kết giải vô địch thế giới nội dung billiards carom 3 băng diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).



Trước đó, ở vòng 16 diễn ra vào chiều 9/9, cơ thủ Trần Quyết Chiến (hạng 10 thế giới) đã dễ dàng vượt qua tay cơ người Mexico Javier Vera (hạng 58 thế giới) với tỷ số 50-34 để đi tiếp vào bán kết. Đối thủ tiếp theo của cơ thủ Việt Nam là Zanetti được xem là ứng cử viên cho chức vô địch khi tay cơ số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan) đã bị loại.

Trần Quyết Chiến lần đầu vào bán kết giải vô địch billiards carom 3 băng thế giới.

Trước đối thủ rất mạnh, Trần Quyết Chiến đã nhập cuộc rất tự tin và thể hiện được bản lĩnh của mình. Liên tiếp những series điểm đều đặn đã giúp Tony Trần (biệt danh của Trần Quyết Chiến) đã khiến tay cơ số 2 thế giới phải dè chừng. Tận dụng đối thủ thi đấu không tốt, Trần Quyết Chiến ghi series 11 điểm để vượt lên dẫn 26-13 và đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao.

Sau giờ nghỉ, tay cơ người Ý đã nỗ lực ghi điểm để đeo bám điểm số với Trần Quyết Chiến. Hai series 6 điểm vẫn không đủ giúp cho Zanetti lấy lại thế trận khi tay cơ Việt Nam vẫn thi đấu với phong độ rất cao. Những pha ghi điểm đều đặn lẫn "khép bi" rất tốt của Trần Quyết Chiến đã giúp anh giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 50-34 sau 25 lượt cơ.

Đối thủ ở bán kết vào hôm nay (10/9) của Trần Quyết Chiến sẽ là Tayfun Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ, hạng 7 thế giới), người đã vượt qua Eddy Merckx (Bỉ, hạng 8 thế giới) trong trận tứ kết khác.

Xác định đội á quân giải U19 nữ Quốc gia 2023

Tâm điểm của vòng 9 là cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội. Đã có được chức vô địch sớm 2 vòng đấu nhưng HLV Trần Lệ Thủy vẫn tung vào sân đội hình mạnh nhất. Đội chủ nhà mong muốn nối dài chuỗi chiến thắng của mình. Có đôi chút thất vọng vì hết cơ hội bám đuổi đối thủ nhưng Hà Nội vẫn thi đấu đầy quyết tâm trước Phong Phú Hà Nam.

Trong hiệp 1, thế trận đôi công hấp dẫn được 2 đội tạo ra. Cơ hội được chia đều cho cả 2 bên nhưng các chân sút lại bỏ lỡ đáng tiếc. Hà Nội hiểu rằng họ vẫn cần chiến thắng nhằm đảm bảo vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Bước sang hiệp 2, đội bóng Thủ đô là những người chơi tốt hơn. Đội trưởng Nguyễn Thị Thơm liên tục yêu cầu các đồng đội dâng cao và tìm kiếm bàn thắng. Nhưng trong một ngày thiếu đi cái duyên trước khung thành đối phương, Hà Nội đành chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng.

Hà Nội (áo đỏ) giành ngôi Á quân của giải U19 nữ Quốc gia.

Ở trận đấu còn lại của ngày 9/9, TP.HCM chạm trán Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN). Mùa giải này không phải thời điểm mà đội bóng vùng mỏ có phong độ tốt. Có những ngôi sao như Bảo Trâm và Nhật Lan nhưng Than KSVN chỉ có được trận hòa 0-0 trước TP.HCM.

Với kết quả này, Hà Nội là đội giành vị trí Á quân, TP.HCM giành Huy chương Đồng ở giải BĐ Nữ VĐ U19 Quốc gia 2023.

ĐT Anh và ĐT Italia gây thất vọng tại vòng loại EURO 2024

Tại lượt trận vòng loại EURO 2024 ngày 10/9, cả ĐT Anh và ĐT Italia đều không thể giành chiến thắng trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng ĐT Anh đã không thể giành chiến thắng trước ĐT Ukraine. Trong trận đấu này, Oleksandr Zinchenko giúp ĐT Ukraine dẫn trước ở phút 26. Tới phút 41, Kyle Walker ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Tam sư sau pha kiến tạo của Harry Kane.

ĐT Anh bị ĐT Ukraine cầm chân.

Nếu may mắn hơn, ĐT Anh đã có thể hoàn tất màn lội ngược dòng khi Bukayo Saka dứt điểm dội xà ngang ở phút 59. Chung cuộc, thầy trò HLV Gareth Southgate đành chấp nhận chia điểm trong cuộc đối đầu diễn ra trên sân Stadion Miejski Wroclaw (Ba Lan).

Ở trận đấu còn lại thuộc lượt trận thứ 5 của bảng C, ĐT Italia đã gây thất vọng khi đánh rơi chiến thắng trước ĐT Bắc Macedonia trong ngày ra mắt của HLV Luciano Spaletti.

ĐT Italia mở tỷ số nhờ công của Ciro Immobile ở phút 47, nhưng không thể bảo vệ thành quả khi bị Enis Bardhi chọc thủng lưới ở phút 81. Kết quả hòa 1-1 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn khiến nhà đương kim vô địch EURO vẫn đứng thứ 3 tại bảng C với 4 điểm, kém 2 đội xếp trên là ĐT Ukraine và ĐT Anh lần lượt 3 và 9 điểm.

Đội tuyển Đức kéo dài chuỗi trận không thắng

Tại trận đấu giao hữu vào rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam), đội tuyển Đức tiếp tục có một trận đấu bạc nhược trước tinh thần Samurai của đội tuyển Nhật Bản, thậm chí thất bại còn nặng nề hơn so với vòng bảng World Cup 2022.

Với quyết tâm đòi lại món nợ từ trận thua cuối năm ngoái cộng với lợi thế sân nhà, không bất ngờ khi đội tuyển Đức chủ động kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, cỗ xe tăng Đức chưa kịp ổn định đội hình đã bị thủng lưới ngay ở phút thứ 11. Từ một tình huống tấn công biên không có gì quá nguy hiểm ở cánh phải, Junya Ito khiến cho Rudiger lóng ngóng và trung vệ người Đức đã khiến cho Ter Stegen không thể kiểm soát tình hình.

Hàng thủ Đức liên tục mắc lỗi trước các cầu thủ tấn công của Nhật Bản.

Sau bàn thua, Đức dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa và nỗ lực của họ được đền đáp với bàn thắng ở phút thứ 19 do công của Leroy Sane. Tưởng chừng như đội chủ nhà sẽ lấy lại thế trận nhưng những chiến binh Samurai một lần nữa xát muối Die Mannschaft với bàn thắng thứ 2 chỉ sau đó 3 phút và người lập công là Ayase Ueda.

Sang đến hiệp 2, thế trận vẫn thuộc về đội tuyển Đức khi liên tục ép sân trước Nhật Bản nhưng tất cả đều tỏ ra vô duyên trước khung thành của đội bóng xứ sở Phù Tang. HLV Hansi Flick đã có những sự thay đổi trên hàng tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng tất cả đều bị vô hiệu hóa trước hàng phòng ngự chơi tập trung của đội tuyển Nhật Bản. Trong khi đó, hàng phòng ngự của đội chủ nhà liên tục cho thấy sơ hở và khung thành Ter Stegen liên tục phải đối mặt với những tình huống phản công sắc bén tới từ các chiến binh Samurai. Hệ quả là Nhật Bản đã tận dụng được cơ hội từ những sai lầm đó và có được liền 2 bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-1.

Medvedev loại Alcaraz ở bán kết Mỹ Mở rộng

Hạt giống số ba Daniil Medved thắng số một Carlos Alcaraz 7-6(3), 6-1, 3-6, 6-3 để vào chung kết Mỹ Mở rộng 2023 gặp Novak Djokovic.

Medvedev chơi gần như hoàn hảo ở hai set đầu, nhưng Alcaraz thắng ở set ba. Trước trận, tay vợt Tây Ban Nha toàn thắng năm trận phải đánh năm set ở Flushing Meadows. Tuy nhiên, Medvedev không cho tay vợt trẻ cơ hội đi tới set năm.

Medvedev (phải) sau trận thắng Alcaraz tại bán kết Mỹ Mở rộng ở New York.

Trong set bốn quyết định, tay vợt 27 tuổi dùng chiến thuật lùi sâu để trả giao, còn Alcaraz muốn giao bóng rồi dứt điểm ngay. Tuy nhiên, hạt giống số ba trả bóng tốt hơn, cuối cùng buộc đối thủ mắc lỗi khi đánh trên lưới và thắng game trả bóng. Khả năng giao bóng tốt hơn cũng giúp tay vợt cao 1,98 m bảo vệ được các break-point, để vào chung kết gặp Djokovic.