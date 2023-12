Cùng bảng với Nhật Bản, Triều Tiên và Trung Quốc, U20 nữ Việt Nam vào thế khó; Thủ môn Bùi Tiến Dũng sắp cập bến Hoàng Anh Gia Lai?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Cùng bảng với Nhật Bản, Triều Tiên và Trung Quốc, U20 nữ Việt Nam vào thế khó

Theo kết quả bốc thăm vòng chung kết Giải U20 nữ châu Á 2024, U20 nữ Việt Nam đã rơi vào Bảng B, bảng đấu rất khó khăn với các đối thủ gồm U20 nữ Nhật Bản, U20 nữ Triều Tiên và U20 nữ Trung Quốc.

Ba đối thủ của U20 nữ Việt Nam đều là những nền bóng đá nữ giàu truyền thống tại châu Á. Trong khi đó, bảng A gồm các đội tuyển: Uzbekistan (Chủ nhà), Hàn Quốc, Australia và Đài Loan (Trung Quốc).

Các cầu thủ U20 nữ Việt Nam ăn mừng bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 trong trận đấu gặp U20 nữ Ấn Độ. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Đánh giá về bảng đấu của Đội tuyển U20 nữ Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Akira Ijiri nhận định: “Trước hết, tất cả các đội tham gia giải đấu đều mạnh. Nhật Bản và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên là đội vô địch và Á quân ở giải đấu trước. Trung Quốc cũng là đối thủ có kinh nghiệm thắng cuộc. Vì vậy, tôi dự đoán đây sẽ là một giải đấu rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta đã rất nỗ lực để vượt qua vòng loại và góp mặt tại vòng chung kết, nên cần phải nỗ lực hết sức. Tôi muốn đội tuyển thể hiện tinh thần chiến đấu đến cùng của người Việt Nam”.

Vòng chung kết Giải U20 nữ châu Á 2024 được tổ chức tại Uzbekistan từ ngày 3-16/3/2024. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm tại mỗi bảng, chọn ra 2 đội Nhất, Nhì tại mỗi bảng vào bán kết. Hai đội thắng tại bán kết sẽ gặp nhau ở trận chung kết tranh ngôi vô địch. Bốn đội có thành tích cao nhất tại vòng chung kết sẽ giành vé tham dự vòng chung kết FIFA U20 nữ thế giới 2024, diễn ra từ 31/8/2024 tại Colombia.

Hoàng Anh Gia Lai đắt giá thứ mấy ở V.League 2023/2024?

Theo định giá của chuyên trang Transfermarkt, Hoàng Anh Gia Lai có giá 2,28 triệu Euro, đắt giá thứ 10/14 đội ở V-League 2023/2024.

Hoàng Anh Gia Lai đã chia tay rất nhiều những cầu thủ chủ chốt ở 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất. Hiện tại, đội hình của đội bóng phố núi gồm nhiều cầu thủ trẻ được đôn lên đá V.League.

Nếu so sánh thì Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ thứ 2 tại V.League 2023/2024, chỉ sau Sông Lam Nghệ An. Do có nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình nên giá trị của Hoàng Anh Gia Lai cũng thấp theo.

Xếp hạng giá trị các đội bóng ở V.League 2023/2024.

Cụ thể, theo định giá của Transfermarkt, Hoàng Anh Gia Lai có giá 2,28 triệu Euro, đứng thứ 10 trong số 14 đội bóng dự V.League 2023/2024. Giá trị của Hoàng Anh Gia Lai thậm chí chưa bằng một nửa so với Hà Nội FC, đội dẫn đầu.

Cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình của Hoàng Anh Gia Lai ở thời điểm này là ngoại binh Jhon Cley giá 300.00 Euro. Tiếp đó là tiền vệ Tuấn Anh giá 250.000 Euro, Châu Ngọc Quang 200.000 Euro và Minh Vương 175.000 Euro.

Hiện tại, cầu thủ được định giá cao nhất V.League 2023/2024 là Joel Tagueu của Hà Nội FC và thủ môn Filip Nguyễn của Công an Hà Nội với cùng 600.000 Euro.

2 vận động viên Việt Nam lọt tốp 3 tại giải bóng chuyền nữ câu lạc bộ thế giới

Sport Center 1 (Đội tuyển Việt Nam thi đấu bằng tên câu lạc bộ) bị loại sớm tại giải bóng chuyền nữ câu lạc bộ thế giới. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng kịp để lại những dấu ấn trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi này.

Theo dữ liệu của ban tổ chức, Nguyễn Khánh Đang là vận động viên phòng thủ tốt thứ 3 của giải. Libero cao 1m58 của Đội Việt Nam thực hiện 21 tình huống phòng thủ thành công, đạt tỷ lệ 67,74%.

Hiệu suất của Khánh Đang chỉ thua 2 vận động viên là Tainara Santos (Dentil Praia - Brazil) và Ayca Altintas (Vakifbank - Thổ Nhĩ Kỳ). Đây cũng là đại diện của 2 đội bóng thắng Sport Center 1 - Việt Nam ở vòng bảng.

Vi Thị Như Quỳnh là nhân tố nổi bật của đội bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải thế giới.

Cái tên nổi bật của Đội Việt Nam tại giải bóng chuyền nữ câu lạc bộ thế giới là Vi Thị Như Quỳnh. Chủ công số 16 là người được giao nhiệm vụ thay thế Trần Thị Thanh Thúy và cô hoàn thành tốt.

Như Quỳnh là cây ghi điểm chủ lực của Đội tuyển Việt Nam (29 điểm). Cô xếp thứ 5 trong danh sách những vận động viên ghi điểm nhiều nhất, sau Tainara Santos (Dentil Praia - Brazil), Tijana Boskovic (Eczacibasi - Thổ Nhĩ Kỳ), Li Yingying (Tianjin Bohai Bank - Trung Quốc) và Jordan Thompson (Vakifbank - Thổ Nhĩ Kỳ).

Nếu chỉ tính hiệu suất tấn công, vị trí của Như Quỳnh còn cao hơn. Cô xếp thứ 3 toàn giải với 26 điểm ghi được từ những pha tấn công. Dù vậy, tỷ lệ thành công trong những cú đập của Như Quỳnh không cao (chỉ 39,39%) so với các vận động viên khác trong tốp 10.

Gương mặt khác cũng tạo ra dấu ấn là Trần Tú Linh. Cô mới bình phục chấn thương và không được sử dụng nhiều ở trận đầu tiên, đến trận thứ 2 mới thực sự trở lại. Dù vậy, chủ công mang áo số 20 của Đội Việt Nam vẫn lọt top 4 vận động viên chuyền bước 1 tốt nhất giải (10 lần thành công). Đoàn Thị Lâm Oanh - Đội trưởng của Sport Center 1 tại giải lần này là cây chuyền hai tốt thứ 4.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng sắp cập bến Hoàng Anh Gia Lai?

Sau sự xuất hiện của Patrick Lê Giang và Filip Nguyễn, Bùi Tiến Dũng gần như không còn nhiều cơ hội ra sân trong màu áo của Câu lạc bộ Công an Hà Nội.

Để cứu vãn sự nghiệp, cựu thủ môn của U23 Việt Nam cân nhắc ra đi tìm một bến đỗ phù hợp để được thi đấu thường xuyên hơn.

Lúc này, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang tìm kiếm thủ môn mới cho giai đoạn hai của V.League và họ nhắm tới Bùi Tiến Dũng như một bản hợp đồng tiềm năng.

Bùi Tiến Dũng được đồn đoán sắp gia nhập Hoàng Anh Gia Lai.

Theo nhiều nguồn tin, phía Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã đồng ý để thủ môn Bùi Tiến Dũng gia nhập Hoàng Anh Gia Lai theo dạng cho mượn.

Lúc này, đội bóng phố Núi đang có 3 thủ môn là Trần Trung Kiên, Phan Đình Vũ Hải và Dương Văn Lợi. Sự xuất hiện của Bùi Tiến Dũng chắc chắn sẽ giúp đội bóng huấn luyện viên Kiatisak có thêm sự tăng cường chất lượng ở vị trí người gác đền./.