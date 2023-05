Đảng ủy Báo Nghệ An tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Đảng bộ Báo Nghệ An hiện nay có 55 đảng viên/75 cán bộ, phóng viên, nhân viên; sinh hoạt tại 7 chi bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Nghệ An gồm 7 đồng chí.

Sáng 8/5, Đảng ủy Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025; sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01).

Hội nghị có sự tham dự, chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập đồng chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí trong lãnh đạo Đảng ủy, Ban Biên tập, các chi bộ.

BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI, ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU DẤU ẤN QUAN TRỌNG

Hội nghị đã tiến hành đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Báo Nghệ An khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc, khoa học, qua đánh giá cho thấy, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Báo Nghệ An đã vượt qua nhiều khó khăn, phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành một số chỉ tiêu đề ra, tạo bước phát triển mới và dấu ấn quan trọng.

Đảng uỷ lãnh đạo chuyên môn thực hiện đạt kết quả tốt; một số chỉ tiêu đã hoàn thành, như: hàng năm đạt từ 2-3 giải báo chí Trung ương, nhiều giải báo chí cấp tỉnh, ngành; lượng phát hành báo in ổn định từ 13 - 14 ngàn tờ/kỳ; lượng bạn đọc báo điện tử bình quân 250- 300 ngàn lượt/ngày...

Đặc biệt, Đảng uỷ đã lãnh đạo chuyên môn xây dựng thành công Đề án “Nâng cao chất lượng toàn diện Báo Nghệ An và chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2027 có tính đến năm 2030”, đưa giao diện CMS báo Nghệ An điện tử mới đẹp, nhiều tiện ích đi vào hoạt động; bổ sung các tính năng, công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác xuất bản và phân phối nội dung; ứng dụng các dạng thức hiển thị hiện đại như: Báo nói tự động, đọc báo in, Podcast, Emagazine...; thành lập Ban Truyền hình Báo Nghệ An; bổ sung nhân sự, trang thiết bị, máy móc, tạo điều kiện cho Ban Truyền hình Báo Nghệ An hoạt động; mua sắm trang thiết bị trường quay hiện đại trị giá gần 800 triệu đồng.

Chất lượng các ấn phẩm: Báo Nghệ An hàng ngày, Báo Nghệ An cuối tuần, Chuyên trang Dân tộc Miền núi và Báo Nghệ An điện tử có bước phát triển vượt bậc, giữ vững vị trí tốp đầu trong hệ thống báo Đảng cả nước.

Thông tin trên các ấn phẩm nhanh nhạy, phong phú, tính phản biện cao, cơ bản đáp ứng được nhu cầu bạn đọc, góp phần định hướng dư luận, tạo sự ổn định, cổ vũ các phong trào thi đua, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An phát triển; xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Liên tục 3 năm (2020, 2021, 2022), Đảng ủy Báo Nghệ An đã lãnh đạo chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ; đặc biệt, năm 2022, Báo Nghệ An được cấp trên công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và UBND tỉnh.

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, quán triệt sâu sắc các quan điểm, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết 16 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trong tình hình mới, Đảng Bộ Báo Nghệ An tiếp tục nỗ lực phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện các ấn phẩm, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, đưa Báo Nghệ An không ngừng phát triển, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An.

Thực hiện Kết luận số 01, Đảng ủy Báo Nghệ An đã tập trung xây dựng và ban hành kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng một cách đồng bộ việc thực hiện chuyên đề học tập toàn khóa và hàng năm.

Đặc biệt, Đảng ủy Báo Nghệ An chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan; đồng thời, xác định một số nội dung cụ thể trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong trong sinh hoạt và công việc của cán bộ, đảng viên, viên chức bổ sung vào nội dung đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, Đảng ủy Báo Nghệ An đẩy mạnh công tác nêu gương; xây dựng 2 mô hình tập thể và 3 mô hình cá nhân về học tập và làm theo Bác; chỉ đạo các đoàn thể đa dạng hóa các phong trào hoạt động như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Bài báo hay, trang báo đẹp”; phong trào “Tham mưu giỏi, quản lý giỏi, phục vụ tốt” hay cuộc vận động xây dựng người cán bộ, phóng viên, nhân viên "Trung thành; Trách nhiệm; Liêm chính; Sáng tạo”; kêu gọi các nhà tài trợ nhằm nhân rộng quy mô các hoạt động từ thiện thường niên của Báo Nghệ An như “Tết vì người nghèo”…

Nhờ đó, cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch, nội dung tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống. Hàng năm, có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành nhiệm vụ được giao.

PHÁT HUY TỐT NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh, đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ghi nhận kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Báo Nghệ An và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị.

Thời gian tới, đồng chí Lê Thị Kim Oanh đề nghị, Đảng ủy Báo Nghệ An tiếp tục rà soát lại những chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Báo Nghệ An khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trên cơ sở đó đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu cụ thể, để tiếp tục chỉ đạo trong thời gian tiếp theo.

Đồng thời sau hội nghị, Đảng ủy Báo Nghệ An xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra qua sơ kết, gắn với giải pháp cụ thể, phân công, phân nhiệm rõ ràng trên từng lĩnh vực cho từng cấp ủy viên, bí thư chi bộ và đảng viên.

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cũng đề nghị tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, lãnh đạo Ban Biên tập gắn với thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành, đặc biệt là vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần thường xuyên trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nêu gương trong công việc, gương mẫu trong lối sống, vững vàng trong bản lĩnh chính trị; nâng cao chất lượng chi bộ thông qua xây dựng chi bộ “5 tốt”, đảng viên “5 tốt”.

Dịp này, Đảng ủy Báo Nghệ An phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, Ban Biên tập, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và các kiến nghị trong tham luận của các chi bộ để hoàn thiện nội dung báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ.

Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Nghệ An, các chi bộ thực hiện tốt phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ đã được xác định qua sơ kết.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên yêu cầu trước mắt, các tiểu ban tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An vào cuộc mạnh mẽ; các phòng chuyên môn tiếp tục thực hiện các tác phẩm chất lượng để tham gia các giải báo chí của tỉnh, Trung ương, bộ, ngành.

Đồng thời, các đoàn thể trong cơ quan Báo Nghệ An nắm vững chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình hành động để hiện thực hóa các hoạt động thực sự ý nghĩa, hiệu quả, sôi động, thu hút được đoàn viên, hội viên.

Đồng chí Ngô Đức Kiên đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhân viên cơ quan Báo Nghệ An tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; nắm vững Quy chế hoạt động của cơ quan, chức năng, nhiệm vụ gắn với vị trí việc làm để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao, góp phần để Báo Nghệ An tiếp tục gặt hái nhiều thành công.