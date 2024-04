Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tham gia Hội nghị giao ban khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Khánh Hồng

Tham dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu đến từ 23 Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Về phía Tỉnh ủy Gia Lai có đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đại diện các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đoàn Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An do đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối.

Đồng chí Trần Quang Hoà - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Khánh Hồng

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên có 23 Đảng ủy Khối ở các tỉnh, thành phố tham gia sinh hoạt; trong đó có 7 mô hình Đảng ủy Khối các cơ quan; 5 mô hình Đảng ủy Khối doanh nghiệp và 11 mô hình Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp. Hiện nay, các Đảng ủy Khối quản lý 1.904 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, gồm 962 Đảng bộ và 942 chi bộ cơ sở với 112.962 đảng viên.

Mặc dù với các tên gọi khác nhau, các Đảng ủy Khối trong khu vực đều thực hiện các chức năng, nhiệm vụ cơ bản theo quy định, đó là lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan và tổ chức các đoàn thể vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu đề xuất với tỉnh ủy, thành ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Khối.

Các đơn vị dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Khánh Hồng

Hội nghị đã cùng nhìn nhận, đánh giá lại một số hoạt động nổi bật của Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Đồng thời thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề ra các giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc phát triển tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên trong khối; đưa ra những giải pháp căn cơ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh.

Đại diện đoàn Nghệ An, đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã trao đổi một số kết quả và kinh nghiệm trong công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Đề án 5155 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An luôn xác định việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các doanh nghiệp nói chung và trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm, một trong những khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn công tác Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An dự hội nghị. Ảnh: CTV

Với nhiều giải pháp đồng bộ nên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bình quân mỗi năm Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An thành lập được 2 tổ chức đảng; kết nạp 828 đảng viên mới trong đó có 2 chủ doanh nghiệp tư nhân. 3 năm liền Đảng ủy Khối đều vượt chỉ tiêu nghị quyết và kế hoạch tỉnh giao về phát triển đảng viên mới.