Quế Phong tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ gửi thư khen

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề "Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ trong bức thư gửi đồng bào và cán bộ các dân tộc huyện Quế Phong".

Tham dự chương trình có Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chính trị. Ảnh: Ái Vân

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ nhằm ôn lại sự quan tâm ấm áp và tình cảm của Bác Hồ với sự nghiệp giáo dục nói chung, với đồng bào và cán bộ các dân tộc huyện Quế Phong nói riêng; những kết quả tiến bộ về mọi mặt của huyện Quế Phong trong thực hiện sự mong mỏi của Người 58 năm qua…

Thông qua đó, tạo động lực mới thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện trong năm 2024, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại chương trình, các đại biểu đã thưởng thức vở kịch ngắn “Lời Người - lời của nước non" do Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An dàn dựng và biểu diễn.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói chuyện chuyên đề về Bác Hồ. Ảnh: Ái Vân

Tại chương trình, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có bài nói chuyện chuyên đề về Bác Hồ. Với bề dày kinh nghiệm, sự nhiệt huyết, kiến thức sâu rộng với những câu chuyện và tư liệu về Bác, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã phân tích và làm nổi bật những phẩm chất cao quý của Người...

Phát biểu bế mạc, đồng chí Trương Minh Cương- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Qua 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 58 năm thực hiện lời căn dặn của Người trong bức thư gửi đồng bào và cán bộ các dân tộc huyện Quế Phong, với lòng biết ơn vô hạn đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Quế Phong nguyện đồng lòng đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Huyện tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; phấn đấu thoát nghèo và trở thành huyện khá của miền Tây xứ Nghệ.