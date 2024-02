Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao Huy hiệu Đảng, trao thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đồng chí Phan Thị Hoan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh trao Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối. Ảnh: Mai Hoa

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần May Minh Anh Nghệ An.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh trao Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho 5 đảng viên: Trần Khắc Hùng (Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Nghệ An); Nguyễn Thị Xuân (Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Vĩnh An), Hoàng Đăng Toàn (Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An), Nguyễn Quang Huy (Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An), Nguyễn Văn Lài (Chi bộ Công ty cổ phần Xây lắp thương mại Nghệ An).

Đồng chí Phan Thị Hoan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đình Vĩnh, thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần May Minh Anh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng tổ chức trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An cho 3 tổ chức Đảng và 2 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2019 – 2023).

Cụ thể, theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn tỉnh có 18 tổ chức Đảng và 77 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2019-2023.

Đồng chí Phan Thị Hoan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho 3 tổ chức Đảng và 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2019 – 2023). Ảnh: Mai Hoa

Trong số đó, ở Đảng bộ Khối, vinh dự có 3 tổ chức Đảng, gồm: Đảng bộ Công ty TNHH Thanh Thành Đạt; Đảng bộ Tổng Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An và Chi bộ Thanh tra - Bảo vệ và Pháp chế, thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An.

Về cá nhân có 2 đảng viên, gồm đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Công ty TNHH một thành viên Lâm Nông nghiệp Sông Hiếu và đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty cổ phần May Minh Anh Nghệ An.

Đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng và trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng và trao thưởng cho các tổ chức Đảng, đảng viên, đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh khẳng định: Huy hiệu Đảng là một hình thức khen thưởng, ghi nhận của Đảng đối với sự cống hiến, đóng góp của đảng viên trong cả quá trình. Đồng thời, đồng chí mong muốn các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng lần này tiếp tục phấn đấu, đóng góp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu tham dự lễ trao thưởng. Ảnh: Mai Hoa

Đối với các tổ chức Đảng và đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2019 – 2023), được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh: Đây là thành tích đặc biệt, khẳng định sự phấn đấu liên tục của các tổ chức Đảng và đảng viên; mong muốn các tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, chung sức, đồng lòng xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, tiếp tục góp phần đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.