Thị trường Giá vàng hôm nay 16/6/2025: Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 7,64 triệu đồng Giá vàng trong nước tăng cao hơn vàng thế giới 7,64 triệu đồng. So với tuần trước, chênh lệch giá vàng giảm gần 1 triệu đồng

Giá vàng trong nước hôm nay 16/6/2025

Tính đến 4h30 ngày 16/6/2025, giá vàng miếng trong nước theo giá chốt phiên hôm qua 14/6. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 117,8-120,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với đầu tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 117,8-120,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với đầu tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 119-120 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán. So với tuần trước, giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 117,8-120,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua, mức giá tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán. Giá vàng tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với đầu tuần trước.

Tính đến 4h30 ngày 16/6/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 115-117 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; mức giá tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116-119 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảng giá vàng hôm nay 16/6/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 16/6/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

117,8 120,3

- - Tập đoàn DOJI

117,8

120,3

-

- Mi Hồng

119 120

- - PNJ

117,8

120,3

- - Bảo Tín Minh Châu

117,8

120,3

- -

Phú Quý 117 120

- -

1. DOJI - Cập nhật: 16/6/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán AVPL/SJC HN 117,800 120,300 AVPL/SJC HCM 117,800 120,300 AVPL/SJC ĐN 117,800 120,300 Nguyên liệu 9999 - HN 109,500 114,000 Nguyên liệu 999 - HN 109,400 113,900

2. PNJ - Cập nhật: 16/6/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 114.000 116.800 TPHCM - SJC 117.800 120.300 Hà Nội - PNJ 114.000 116.800 Hà Nội - SJC 117.800 120.300 Đà Nẵng - PNJ 114.000 116.800 Đà Nẵng - SJC 117.800 120.300 Miền Tây - PNJ 114.000 116.800 Miền Tây - SJC 117.800 120.300 Giá vàng nữ trang - PNJ 114.000 116.800 Giá vàng nữ trang - SJC 117.800 120.300 Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 114.000 Giá vàng nữ trang - SJC 117.800 120.300 Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 114.000 Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 114.000 116.800 Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 114.000 116.800 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 113.200 115.700 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 113.080 115.580 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 112.370 114.870 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 112.140 114.640 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 79.430 86.930 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 60.340 67.840 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 40.780 48.280 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 103.580 106.080 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 63.230 70.730 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 67.860 75.360 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 71.330 78.830 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 36.040 43.540 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 30.830 38.330

3. SJC - Cập nhật: 16/6/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 117,800 120,300 Vàng SJC 5 chỉ 117,800 120,320 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 117,800 120,330 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 113,700 116,200 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 113,700 116,300 Nữ trang 99,99% 113,700 115,600 Nữ trang 99% 109,955 114,455 Nữ trang 68% 71,865 78,765 Nữ trang 41,7% 41,460 48,360

Giá vàng thế giới hôm nay 16/6/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 ngày 16/6 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3433,88 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua nhưng tăng 117,02 USD/ounce so với đầu tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.223 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 112,66 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 7,64 triệu đồng/lượng, giảm gần 1 triệu đồng/lượng so với tuần trước.

Giá vàng thế giới đóng cửa tuần vừa qua với mức giá cao kỷ lục, vượt ngưỡng 3.400 USD/ounce nhờ làn sóng mua vào trú ẩn an toàn khi căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tỏ ra thận trọng về khả năng giá tiếp tục phá đỉnh trong tuần tới.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định: 'Xung đột Israel-Iran có thể giữ giá vàng trên 3.400 USD, nhưng khó đẩy giá cao hơn nếu không có leo thang mới. Lịch sử cho thấy các đợt tăng giá do địa chính trị thường khó duy trì dài hạn'.

Bà Michele Schneider, Chiến lược gia thị trường tại MarketGauge, cảnh báo nhà đầu tư nên chuẩn bị tâm lý cho những biến động ngắn hạn khi các trader chốt lời. Tuy nhiên, bà khẳng định xu hướng giá vàng tăng trong dài hạn vẫn không thay đổi. Xung đột có thể kéo theo nhiều hệ lụy như lạm phát cao hơn, nên dù giá có thể đạt đỉnh tạm thời, tôi chưa nghĩ đây là điểm đảo chiều.

Ông Naeem Aslam, Giám đốc Đầu tư tại Zaye Capital Markets, cho biết giới đầu tư đang thận trọng chờ đợi sau đợt không kích của Israel. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của giá dầu và phản ứng từ Iran: "Nếu Iran đáp trả mạnh, đặc biệt nếu đe dọa nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz, giá vàng có thể bùng nổ do nhu cầu phòng ngừa rủi ro. Ngược lại, nếu căng thẳng dịu xuống, đà tăng của giá vàng có thể chững lại".

Dù vậy, ông Michael Brown từ Pepperstone vẫn lạc quan về triển vọng tăng giá vàng trong dài hạn: "Diễn biến mới nhất củng cố vai trò của vàng trong danh mục đầu tư trước bối cảnh bất ổn. Tôi tin giá vàng sẽ tiếp tục tăng, nhất là khi các tổ chức đang đa dạng hóa dự trữ".

Sau một tuần chú ý đến các số liệu lạm phát, tuần tới thị trường sẽ hướng sự quan tâm vào các quyết định lãi suất từ các ngân hàng trung ương cùng những tín hiệu về chính sách tiền tệ trong tương lai.

Mở đầu tuần, thị trường sẽ đón nhận báo cáo Khảo sát Sản xuất Empire State vào thứ Hai, tiếp theo là quyết định lãi suất từ Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) vào buổi tối. Đến thứ Ba, các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát số liệu Bán lẻ Mỹ tháng 5 để đánh giá sức tiêu dùng có đang suy yếu hay không.

Thứ Tư sẽ là ngày quan trọng với quyết định chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ được giữ nguyên, nhưng mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào Chủ tịch Jerome Powell xem liệu ông có đưa ra manh mối về khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai hay không. Cùng ngày, các số liệu về xây dựng nhà ở tháng 5 và đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cũng sẽ được công bố sớm.

Thị trường Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Năm để nghỉ lễ Juneteenth, nhưng hai ngân hàng trung ương lớn là Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) và Ngân hàng Anh (BOE) sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ. Tuần giao dịch sẽ khép lại với báo cáo Khảo sát Sản xuất Philly Fed vào thứ Sáu.

Dự báo giá vàng

Về triển vọng ngắn hạn, ông Peter Grant từ Zanier Metals dự báo: "Nếu vượt qua ngưỡng 3.400 USD/ounce, giá vàng tuần tới có thể gặp một số kháng cự nhỏ ở 3.417 USD và 3.431 USD. Tuy nhiên, khả năng thiết lập đỉnh cao mới là rất lớn nếu duy trì được đà tăng hiện tại."

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Alex Kuptsikevich từ FxPro dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Lý do đến từ nhu cầu mua mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, đồng USD suy yếu và căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Theo ông Kuptsikevich, các ngân hàng trung ương đang mua vàng với khối lượng kỷ lục. Năm 2022-2024, họ mua hơn 1000 tấn vàng mỗi năm, đẩy dự trữ toàn cầu lên 36,000 tấn vào cuối năm ngoái - gần chạm mức kỷ lục 38,000 tấn năm 1965. Hiện vàng chiếm tới 20% dự trữ toàn cầu, vượt qua đồng euro (16%) và chỉ đứng sau USD (46%).

Yếu tố thứ hai hỗ trợ giá vàng là đồng USD đang mất giá cùng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Lạm phát Mỹ không tăng mạnh như lo ngại dù có thuế quan, trong khi kinh tế có dấu hiệu chậm lại. Điều này khiến thị trường kỳ vọng Fed có thể cắt giảm lãi suất sớm nhất vào tháng 9, sớm hơn dự kiến trước đây là tháng 10.

Không thể bỏ qua yếu tố địa chính trị. Giá vàng đã chứng minh rõ vai trò tài sản trú ẩn an toàn khi bật tăng mạnh sau căng thẳng Trung Đông mới nhất. Nhu cầu sẽ còn tăng nếu xung đột leo thang.

Ông Kuptsikevich cho biết mức giá 3.400 USD/ounce sẽ là ngưỡng quan trọng cần theo dõi. Nếu vượt qua thành công, giá vàng có thể tiếp tục đà tăng. Ngược lại, thị trường có thể chứng kiến điều chỉnh trong ngắn hạn.

Bên cạnh các yếu tố địa chính trị, giá vàng tuần tới sẽ đặc biệt chú ý đến cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell. Đây có thể là yếu tố then chốt quyết định đà tăng của kim loại quý trong thời gian tới.

Ông Lukman Otunuga, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, nhận định: "Nếu Fed có tín hiệu ôn hòa hơn dự kiến sau báo cáo lạm phát mới nhất, điều này có thể tiếp thêm sức mạnh cho phe mua vàng. Kịch bản này có thể đẩy giá vàng vượt qua mức kỷ lục 3.500 USD, nhất là khi được hỗ trợ bởi yếu tố địa chính trị. Ngược lại, nếu Fed tỏ ra thận trọng và không gợi ý về cắt giảm lãi suất, giá vàng có thể giảm sức hút khi nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng".

Về mặt kỹ thuật, ông Otunuga cho biết biểu đồ ngày của vàng vẫn đang trong xu hướng tăng. Khả năng cao giá vàng sẽ tiếp tục hướng tới mức kỷ lục 3.500 USD và xa hơn. Ngược lại, nếu không giữ được ngưỡng này, giá vàng có thể quay về vùng 3.400 USD hoặc thậm chí 3.360 USD.