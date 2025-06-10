Chọn chuyên mục Giá vàng hôm nay 6/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ Giá vàng hôm nay 6/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ cùng vàng thế giới...

Giá vàng trong nước hôm nay 6/10/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 6/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng so với đầu tuần trước. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 29/9 tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 137,6 - 138,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với 7 ngày trước, giá vàng tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136 - 138 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Tính đến 4h00 ngày 6/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,6 - 135,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 3,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 133,6 - 136,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảng giá vàng hôm nay 6/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 6/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch so với tuần trước

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

136,6 138,6

+3600 +3600 Tập đoàn DOJI

136,6 138,6

+3600 +3600 Mi Hồng

137,6 138,6

+3600 +3600 PNJ

136,6

138,6

+3600 +3600 Bảo Tín Minh Châu

136,6

138,6

+3600 +3600

Phú Quý 136 138,6

+3500 +3600

1. DOJI - Cập nhật: 6/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 136,600 138,600 NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 132,600 135,600 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 131,800 135,300 NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 131,300 134,800 Nguyên liệu 99.99 127,600 129,600 Nguyên liệu 99.9 127,100 129,100

2. PNJ - Cập nhật: 6/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 136,600 138,600 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 132,500 135,500 Vàng Kim Bảo 999.9 132,500 135,500 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 132,500 135,500 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 132,500 135,500 Vàng nữ trang 999.9 129,500 132,000 Vàng nữ trang 999 129,370 131,870 Vàng nữ trang 9920 128,540 131,040 Vàng nữ trang 99 128,280 130,780 Vàng 916 (22K) 118,510 121,010 Vàng 750 (18K) 91,650 99,150 Vàng 680 (16.3K) 82,410 89,910 Vàng 650 (15.6K) 78,450 85,950 Vàng 610 (14.6K) 73,170 80,670 Vàng 585 (14K) 69,870 77,370 Vàng 416 (10K) 47,560 55,060 Vàng 375 (9K) 42,150 49,650 Vàng 333 (8K) 36,210 43,710

3. SJC - Cập nhật: 6/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136,600 138,600 Vàng SJC 5 chỉ 136,600 138,620 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136,600 138,630 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 132,300 135,0 00 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 132,300 135,100 Nữ trang 99,99% 129,500 132,500 Nữ trang 99% 126,188 131,188 Nữ trang 68% 82,759 90,259 Nữ trang 41,7% 47,908 55,408

Giá vàng thế giới hôm nay 6/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 6/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3884,78 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 117,03 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,420 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 123,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).