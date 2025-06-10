Thứ Hai, 6/10/2025
Giá vàng hôm nay 6/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

06/10/2025 04:15

Giá vàng hôm nay 6/10/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ cùng vàng thế giới...

Giá vàng trong nước hôm nay 6/10/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 6/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng so với đầu tuần trước. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 29/9 tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 137,6 - 138,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với 7 ngày trước, giá vàng tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136 - 138 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Giá vàng hôm nay 6/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Tính đến 4h00 ngày 6/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,6 - 135,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 3,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 133,6 - 136,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảng giá vàng hôm nay 6/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 6/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch so với tuần trước
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
136,6138,6
+3600+3600
Tập đoàn DOJI
136,6138,6
+3600+3600
Mi Hồng
137,6138,6
+3600+3600
PNJ
136,6
138,6
+3600+3600
Bảo Tín Minh Châu
136,6
138,6
+3600+3600
Phú Quý136138,6
+3500+3600
1. DOJI - Cập nhật: 6/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ136,600138,600
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)132,600135,600
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ131,800135,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ131,300134,800
Nguyên liệu 99.99127,600129,600
Nguyên liệu 99.9127,100129,100
2. PNJ - Cập nhật: 6/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9136,600138,600
Nhẫn Trơn PNJ 999.9132,500135,500
Vàng Kim Bảo 999.9132,500135,500
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9132,500135,500
Vàng PNJ - Phượng Hoàng132,500135,500
Vàng nữ trang 999.9129,500132,000
Vàng nữ trang 999129,370131,870
Vàng nữ trang 9920128,540131,040
Vàng nữ trang 99128,280130,780
Vàng 916 (22K)118,510121,010
Vàng 750 (18K)91,65099,150
Vàng 680 (16.3K)82,41089,910
Vàng 650 (15.6K)78,45085,950
Vàng 610 (14.6K)73,17080,670
Vàng 585 (14K)69,87077,370
Vàng 416 (10K)47,56055,060
Vàng 375 (9K)42,15049,650
Vàng 333 (8K)36,21043,710
3. SJC - Cập nhật: 6/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG136,600138,600
Vàng SJC 5 chỉ136,600138,620
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ136,600138,630
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ132,300135,0 00
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ132,300135,100
Nữ trang 99,99%129,500132,500
Nữ trang 99%126,188131,188
Nữ trang 68%82,75990,259
Nữ trang 41,7%47,90855,408

Giá vàng thế giới hôm nay 6/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 6/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3884,78 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 117,03 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,420 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 123,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-05-2025_02_18_pm.png

      Giá vàng hôm nay 6/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

