Giá vàng hôm nay 6/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới
Giá vàng trong nước hôm nay 6/10/2025
Tính đến 4h00 hôm nay 6/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng so với đầu tuần trước. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 29/9 tuần trước.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 137,6 - 138,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với 7 ngày trước, giá vàng tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136 - 138 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.
Tính đến 4h00 ngày 6/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,6 - 135,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 3,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 133,6 - 136,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.
Bảng giá vàng hôm nay 6/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 6/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch so với tuần trước
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|136,6
|138,6
|+3600
|+3600
|Tập đoàn DOJI
|136,6
|138,6
|+3600
|+3600
|Mi Hồng
|137,6
|138,6
|+3600
|+3600
|PNJ
|136,6
|138,6
|+3600
|+3600
|Bảo Tín Minh Châu
|136,6
|138,6
|+3600
|+3600
|Phú Quý
|136
|138,6
|+3500
|+3600
|1. DOJI - Cập nhật: 6/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|136,600
|138,600
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|132,600
|135,600
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|131,800
|135,300
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|131,300
|134,800
|Nguyên liệu 99.99
|127,600
|129,600
|Nguyên liệu 99.9
|127,100
|129,100
|2. PNJ - Cập nhật: 6/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|136,600
|138,600
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|132,500
|135,500
|Vàng Kim Bảo 999.9
|132,500
|135,500
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|132,500
|135,500
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|132,500
|135,500
|Vàng nữ trang 999.9
|129,500
|132,000
|Vàng nữ trang 999
|129,370
|131,870
|Vàng nữ trang 9920
|128,540
|131,040
|Vàng nữ trang 99
|128,280
|130,780
|Vàng 916 (22K)
|118,510
|121,010
|Vàng 750 (18K)
|91,650
|99,150
|Vàng 680 (16.3K)
|82,410
|89,910
|Vàng 650 (15.6K)
|78,450
|85,950
|Vàng 610 (14.6K)
|73,170
|80,670
|Vàng 585 (14K)
|69,870
|77,370
|Vàng 416 (10K)
|47,560
|55,060
|Vàng 375 (9K)
|42,150
|49,650
|Vàng 333 (8K)
|36,210
|43,710
|3. SJC - Cập nhật: 6/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|136,600
|138,600
|Vàng SJC 5 chỉ
|136,600
|138,620
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|136,600
|138,630
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|132,300
|135,0 00
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|132,300
|135,100
|Nữ trang 99,99%
|129,500
|132,500
|Nữ trang 99%
|126,188
|131,188
|Nữ trang 68%
|82,759
|90,259
|Nữ trang 41,7%
|47,908
|55,408
Giá vàng thế giới hôm nay 6/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 6/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3884,78 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 117,03 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,420 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 123,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).