Hàng thủ mắc sai lầm, Sông Lam Nghệ An trắng tay rời Hàng Đẫy

(Baonghean.vn) - Trong một ngày hàng thủ chơi không tốt, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã để thua Công an Hà Nội FC với tỉ số 2-0, tại vòng 15 Night Wolf V-League 2023/24.

Sau chuỗi 5 trận không biết đến mùi chiến thắng, Sông Lam Nghệ An đang rơi tự do trên bảng xếp hạng V.League 2023/24. Nếu không thể có điểm trước chủ nhà Công An Hà Nội tại vòng đấu 15, đội bóng của huấn luyện viên Phan Như Thuật nhiều khả năng sẽ phải nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ”.

Đối diện với tình cảnh này, phần lớn do đội bóng xứ Nghệ trong những vòng đấu vừa qua không có được sự phục vụ của Nam Hải và Xuân Tiến do dính chấn thương. Đặc biệt tại cuộc đối đầu với Nhà đương kim vô địch, Sông Lam Nghệ An còn mất thêm Vương Văn Huy và Mai Sỹ Hoàng. Cả hai hậu vệ biên này đang phải nhận án phạt từ VPF.

Đội hình xuất phát của CLB Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Để khoả lấp khoảng trống đó, huấn luyện viên Phan Như Thuật phải sử dụng Lê Nguyên Hoàng đá ở hậu vệ biên trái. Đây là cầu thủ mới sinh năm 2005 và có vị trí sở trường là trung vệ.

Như thường lệ, lão tướng Trần Đình Hoàng tiếp tục được giao nhiệm vụ trấn giữ hành lang cánh phải. Mario Zebic và Văn Thành sẽ được bố trí chơi ở vị trí trung vệ.

4 tiền vệ của Sông Lam Nghệ An sẽ được đảm nhận bởi Bá Quyền, Quang Tú, Mạnh Quỳnh và Văn Việt. Chơi cao nhất trên hàng công của đội khách là bộ đôi Olaha và Success.

Bộ đôi Olaha và Success được bố trí chơi cao nhất. Ảnh: Hải Hoàng

Bên kia chiến tuyến, 2 cựu cầu thủ của Sông Lam Nghệ An là Phan Văn Đức và Hồ Văn Cường đều không có mặt trong đội hình xuất phát của Công An Hà Nội.

Nhà đương kim vô địch sở hữu “binh hùng, tướng mạnh”, nhưng Sông Lam Nghệ An mới là đội mang đến nhiều bất ngờ. Đội bóng xứ Nghệ không chơi tử thủ như dự đoán, mà tự tin kiểm soát bóng và chơi đôi công với chủ nhà.

Phút thứ 7, Sông Lam Nghệ An sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Olaha xử lý khéo léo trong phạm vi hẹp ở khu vực cấm địa rồi tung ra cú đá chân trái uy lực, nhưng thủ thành Nguyễn Filip đã phản xạ tuyệt kịp thời đẩy bóng ra ngoài.

Những phút đầu của trận đấu thế trận cân bằng cho cả hai đội. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy nhiên với lực lượng có chất lượng chuyên môn cao, Công An Hà Nội đã giành lại quyền chủ động. Để khắc chế lại sức mạnh của đối phương, Sông Lam Nghệ An đã chọn đấu pháp phòng ngự phản công. Điều này đã gây nên những khó khăn cho hàng công của chủ nhà. Nhà đương kim vô địch chưa thể tìm được đường vào khung thành của Văn Việt.

Chiều ngược lại, dù chơi phòng ngự số đông, nhưng Sông Lam Nghệ An đã có những đường chuyền chuyển đổi trạng thái rất nhanh và gây ra nhiều lúng túng cho hàng thủ đối phương.

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An chơi tốt trong hiệp 1. Ảnh: Hải Hoàng

Phút 22, từ đường căng ngang bên cánh trái của Success, Olaha nhận bóng trong vòng cấm của Công An Hà Nội. Tuy nhiên cú ra chân của tiền đạo mang áo số 7 đã không thể vượt qua được rừng chân của đội chủ nhà.

Những phút cuối hiệp 1, Công An Hà Nội chọn cánh trái làm mũi tấn công chủ lực, nơi có sự góp mặt của Văn Thanh, Quang Hải. Và nếu không có sự xuất sắc của Mario thì đội chủ nhà đã có thể khai thông thế bế tắc. Quang Hải thực hiện đường tạt bóng đầy khó chịu cắt qua khung thành của Văn Việt, nhưng Mario đã bật cao dũng mãnh để phá bóng giải vây.

Ngoại binh Success vẫn chưa thể hiện được nhiều. Ảnh: Hải Hoàng

Bước sang hiệp 2, Công an Hà Nội vẫn là đội chiếm thế trận. Phút 55, Văn Thanh treo bóng vào vòng cấm để Jeferson Elias tì đè tốt, trước khi dứt điểm đưa bóng đi lập bập khiến thủ môn Văn Việt không thể cản phá. Tuy nhiên sau khi tổ VAR kiểm tra, xác định đã có lỗi việt vị của tiền đạo chủ nhà.

Chỉ 2 phút sau, nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Văn Thanh băng xuống tốc độ. Cầu thủ chạy cánh quê Hải Dương lốp bóng kỹ thuật chính xác trong pha đối mặt với thủ môn Văn Việt, mở tỷ số trận đấu.

Quang Hải ấn định chiến thắng cho CLB Công an Hà Nội. Ảnh: Hải Hoàng

Phút 70, Mario Zebic chớp cơ hội sút tung lưới Công an Hà Nội, tuy nhiên trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị đối với trung vệ đội khách.

Trước khi trận đấu khép lại, Công an Hà Nội được hưởng pha đá phạt hàng rào ở vị trí sát vòng cấm đội khách. Quang Hải là người thực hiện cú đá căng và chìm tung lưới SL Nghệ An, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.