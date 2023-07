Hành trình như mơ của nhà Vô địch U13 Sông Lam Nghệ An

Khẳng định sức mạnh

U13 Sông Lam Nghệ An thống trị Giải U13 Quốc gia với 10 lần giành chức vô địch. Ảnh: Chung Lê

Từ xưa đến nay, Sông Lam Nghệ An luôn được xem là cái nôi đào tạo bóng đá trẻ của cả nước. Tại các giải trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức đội bóng này luôn được xem là ứng cử viên cho chức vô địch. Đặc biệt, trước khi Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc năm 2023 được diễn ra, U13 Sông Lam Nghệ An đang nắm giữ kỷ lục với 9 lần vô địch. Trong đó có 5 lần liên tiếp gần đây họ đứng trên bục cao nhất của giải đấu này. Chính vì vậy, khi bước đến vòng loại Giải U13 Quốc gia năm 2023, cái tên U13 Sông Lam Nghệ An luôn khiến các đối thủ phải e dè.

Màn ăn mừng của các cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An sau khi giành vé vào chung kết. Ảnh: Chung Lê

Tại vòng loại U13 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng D cùng với các đội U13 Bình Định, U13 Hoàng Anh Gia Lai, U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U13 Khánh Hòa. Cảm giác chung của các đội bóng khi gặp U13 xứ Nghệ đều chỉ mong ước kiếm được 1 trận hòa. Vì thế, họ thường vào trận với lối đá tử thủ, đổ bê tông. Tuy nhiên, với sức mạnh vượt trội, U13 Sông Lam Nghệ An đã không mấy khó khăn để xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Cụ thể, tại vòng loại Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc năm 2023, U13 Sông Lam Nghệ An đã có trận đấu mở màn như mơ khi tạo ra cơn mưa bàn thắng vào lưới U13 Bình Định. Kết thúc trận đấu, U13 xứ Nghệ giành chiến thắng áp đảo 10-0. Đội bóng duy nhất khiến cho các học trò của huấn luyện viên Lê Mạnh Huy phải chia điểm tại vòng loại chính là U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng đã đi tới trận chung kết của mùa giải năm nay. Tại trận đấu đó, U13 Sông Lam Nghệ An đã áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận, tạo ra nhiều cơ hội trước cầu môn của đối phương, nhưng hàng thủ xứ Nghệ đã để mất tập trung trong một số thời điểm, vì thế kết quả cuối cùng của trận đấu là 3-3. Tuy nhiên, ở trận đấu cuối họ dễ dàng đánh bại Khánh Hòa với tỷ số 7-0 để nắm giữ vị trí dẫn đầu bảng D, giành vé vào vòng chung kết Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc năm 2023.

Các chân sút xứ Nghệ đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước U13 Bình Dương. Ảnh: Chung Lê

Thiết lập kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”

Tại vòng chung kết, đương kim Vô địch U13 Sông Lam Nghệ An nằm cùng bảng với Đắk Lắk, Tây Ninh và SHB Đà Nẵng. Đây là bảng đấu khá dễ thở đối với các học trò của huấn luyện viên Lê Mạnh Huy. Vì thế, khi bước vào mỗi trận đấu ở bảng này các chân sút xứ Nghệ luôn mang tâm thế là đội bóng mạnh hơn và họ thường ra sân với mục tiêu giành chiến thắng.

Trong trận mở màn vòng chung kết Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc năm 2023, U13 Sông Lam Nghệ An chạm trán với U13 Đắk Lắk. Dù đội bóng đến từ Tây Nguyên chủ động chơi phòng ngự số đông, nhưng các học trò của huấn luyện viên Lê Mạnh Huy đã không mấy khó khăn để tìm được đường vào khung thành của đội bóng này, qua đó giành thắng lợi với tỷ số đậm 6-0.

Niềm vui của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sau khi ghi được bàn thắng mở tỷ số trận đấu trong trận gặp U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Chung Lê

Ở trận đấu thứ hai, U13 Sông Lam Nghệ An tiếp tục có một trận đấu lấn lướt trước U13 Tây Ninh. Cú đúp của Bùi Văn Tú và bàn thắng của Phạm Nguyễn Tuấn Anh giúp đội bóng trẻ xứ Nghệ giành chiến thắng chung cuộc 3-0.

Trong loạt trận cuối cùng tại vòng bảng, U13 Sông Lam Nghệ An chỉ cần 1 trận hòa trước Đà Nẵng là nghiễm nhiên xếp ở vị trí nhất bảng B và giành vé vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Lê Mạnh Huy vẫn nhập cuộc với mong muốn giành chiến thắng. Và đội bóng này đã có một trận cầu thuyết phục, qua đó nắm giữ vị trí dẫn đầu bảng B.

Những tưởng bước đến vòng Tứ kết, theo thể thức loại trực tiếp, U13 Sông Lam Nghệ An sẽ phải gặp khó khăn hơn trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương. Bởi các đối thủ thường nghiên cứu rất kỹ cách chơi của đội bóng này và tìm mọi cách để khắc chế điều đó. Tuy nhiên, các chân sút xứ Nghệ đã chứng minh được đẳng cấp vượt trội khi đè bẹp U13 Hải Dương với tỷ số đậm 7-0.

Kịch bản đó tiếp tục được lặp lại trong trận đấu Bán kết, dù U13 Bình Dương đã không ngần ngại khi sử dụng gần như cả đội hình cho nhiệm vụ phòng ngự, nhưng U13 Sông Lam Nghệ An đã cho thấy được sự sắc sảo trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Và với lối đá tấn công tổng lực, U13 Bình Dương đã không thể trụ vững trước nhà đương kim Vô địch. U13 Sông Lam Nghệ An tiếp tục giành chiến thắng đậm với tỷ số cách biệt 4-0.

Bước đến trận đấu cuối cùng của giải U13 Quốc gia năm 2023, U13 Sông Lam Nghệ An có cuộc chạm trán với U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây được xem là trận cầu Derby Nghệ Tĩnh, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kịch tính cho người xem. Bởi U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng trải qua một mùa giải rất thành công. Họ đã chứng minh được thực lực, khi vượt qua hàng loạt các đối thủ rất mạnh. Đặc biệt là U13 Hoàng Anh Gia Lai ở trận Bán kết để có mặt tại trận đấu quan trọng nhất của giải.

Quang Linh và đồng đội đã có trận đấu khó khăn trước đội bóng láng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Chung Lê

Và không nằm ngoài dự đoán, U13 Sông Lam Nghệ An đã gặp không ít khó khăn trước đội bóng láng giềng này. Mục tiêu của U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là thủ hòa để tìm đến loạt đá luân lưu đầy may rủi. Đội bóng núi Hồng chủ động chơi thấp, nhiều thời điểm có đến 9 cầu thủ tập trung trước vòng cấm địa để ngăn cản các pha xâm nhập của U13 Sông Lam Nghệ An. Điều đó khiến hiệp thi đấu thứ nhất, U13 Sông Lam Nghệ An không thể tìm được mảnh lưới của đối phương. Chỉ đến khi hiệp 2 được bắt đầu, với quyết tâm phải giành bằng được chiến thắng trong hai hiệp chính, các chân sút xứ Nghệ đã đẩy cao đội hình, chơi pressing ngay bên phần sân U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trước sức ép khủng khiếp của U13 Sông Lam Nghệ An, U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể đứng vững. Tiền đạo Bùi Văn Tú mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu, để đưa U13 Sông Lam Nghệ An bảo vệ thành công chức Vô địch Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc năm 2023. Và với lần đăng quang này, U13 Sông Lam Nghệ An đang nắm giữ kỷ lục với 10 lần bước lên vị trí cao nhất của giải U13 Quốc gia.

Ban huấn luyện U13 Sông Lam Nghệ An tham dự giải U13 Quốc gia 2023. Ảnh: Chung Lê

“Các cháu đã có một giải đấu ấn tượng khi giành chiến thắng thuyết phục trong tất cả các trận đấu, ghi tới 24 bàn và không để thủng lưới. Bên cạnh đó, các cháu còn luôn ra sân với thái độ tích cực, mong muốn cống hiến những trận cầu đẹp mắt để dành tặng người hâm mộ. Lứa cầu thủ này cũng có nhiều gương mặt đầy triển vọng. Tôi tin nếu được đào tạo bài bản, các cháu sẽ là những chân sút tài năng trong tương lai”. ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An

U13 Sông Lam Nghệ An đã trải qua một hành trình đáng nhớ tại Giải U13 Quốc gia 2023. Chức vô địch năm nay mà thầy trò huấn luyện viên Lê Mạnh Huy đạt được có sự hội tụ của nhiều yếu tố. Trong đó, các cầu thủ xứ Nghệ đã luôn nêu cao tính kỷ luật, đoàn kết, biết vượt qua những khó khăn và luôn tuân thủ đấu pháp mà ban huấn luyện đã đề ra. U13 Sông Lam Nghệ An đã thiết lập ra một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” và xứng đáng với niềm tự hào của người hâm mộ xứ Nghệ./.