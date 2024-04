Hơn 3.000 Runner sẽ tham gia Giải Marathon 'Hành trình về Làng Sen'

Tham dự buổi họp báo có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nhà báo Nguyễn Văn Bá - Tổng Biên tập Báo Vietnamnet; Nhà báo Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Giải Marathon “Hành trình về Làng Sen” năm 2024 là một trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Làng Sen năm 2024, chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Bá - Tổng Biên tập Báo Vietnamnet thông tin, ngoài tham gia giải chạy, các Runner còn có cơ hội du lịch, tìm hiểu, khám phá văn hóa vùng đất xứ Nghệ, quê hương Bác Hồ.

Nhà báo Nguyễn Văn Bá - Tổng Biên tập Báo Vietnamnet thông tin về giải chạy. Ảnh: Đức Anh

Dự kiến giải chạy “Hành trình về Làng Sen” sẽ thu hút hơn 3.000 vận động viên tham gia ở 4 cự ly chạy gồm: 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Trong đó, các cự ly 5 – 10 – 21 km xuất phát từ Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò) chạy theo trục Vinh – Cửa Lò quay đầu về đích tại Quảng trường Bình Minh.

Cự ly dài nhất 42 km sẽ xuất phát từ Khu Di tích Kim Liên ra Quốc lộ 46, rẽ trái vào Tỉnh lộ 534 – Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, sau đó chạy vào Quốc lộ 46B qua Khu Công nghiệp VSIP đến ngã tư Sân bay Vinh, qua Đại lộ Lê Nin, Đại lộ Vinh – Cửa Lò, đường Bình Minh, quay đầu tại đường ven sông Lam và về đích tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò).

Ban Tổ chức giải đáp các câu hỏi của phóng viên. Ảnh: Đức Anh

Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến việc vận hành đường chạy khi giải Marathon diễn ra vào thời điểm Nghệ An trong giai đoạn nắng nóng gay gắt; việc đảm bảo an toàn, sức khỏe cho vận động viên; giữ an ninh, trật tự, an toàn giao thông khi các cự ly chạy qua nhiều điểm, nút giao thông quan trọng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, đại diện Ban Tổ chức cho biết, đã lên phương án chi tiết tại các điểm giao thông, để không ảnh hưởng đến giao thông của người dân địa phương. Trong các cự ly chạy có nhiều tuyến đường rộng 2 chiều, Ban Tổ chức dự kiến xin cấp 1 chiều đường dành cho đường chạy của vận động viên, chiều bên kia dành cho các phương tiện giao thông theo điều tiết của lực lượng công an giao thông. Đồng thời có phương án hỗ trợ về nước uống, hoa quả, y tế trên toàn cung đường, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho vận động viên.

Phóng viên đặt câu hỏi tại buổi lễ họp báo. Ảnh: Đức Anh

Trong quá trình vận hành đường chạy, Ban Tổ chức dự kiến cự ly 42 km sẽ xuất phát tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn) từ 3h15'; cự ly 21 xuất phát từ Quảng trường Bình Minh từ lúc 3h45'; các cự ly khác thời gian sẽ muộn hơn. Mục đích để vận động viên cuối cùng về đích trong khoảng thời gian không quá trưa, nắng nóng.

Ban Tổ chức cũng đã làm việc với các cơ sở lưu trú tại thị xã Cửa Lò, TP. Vinh, Nam Đàn… giảm 50% giá phòng cho vận động viên tham gia giải chạy để đảm bảo về chỗ ở, đồng thời, thu hút đông đảo bà con nhân dân về du lịch, khám phá quê hương Bác.

Lễ ký kết hợp tác đồng tổ chức giữa Báo Vietnamnet và Công ty TNHH Thể thao WinVietnam. Ảnh: Đức Anh

Ban Tổ chức cũng công bố mức giải thưởng tương ứng với các cự ly, vận động viên nam, nữ hệ tuyển; hệ không chuyên; các lứa tuổi; cá nhân; gia đình, phóng viên tham gia. Tổng giá trị giải thưởng 500 triệu đồng (gần 300 triệu đồng tiền mặt, còn lại là hiện vật).