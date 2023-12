Huấn luyện viên Park Hang Seo hay Huấn luyện viên Polking phù hợp với Câu lạc bộ Công an Hà Nội hơn?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Huấn luyện viên Park Hang Seo và Huấn luyện viên Mano Polking đều đang có tin đồn với Câu lạc bộ Công an Hà Nội nhưng ai sẽ phù hợp hơn với đội chủ sân Hàng Đẫy?

Sáng 26/12, Huấn luyện viên Mano Polking có thông tin sẽ thay thế Huấn luyện viên Gong Oh Kyun vào ngày 5/1. Đến tối cùng ngày, Huấn luyện viên Park Hang Seo bất ngờ tới sân Hàng Đẫy theo dõi trận đấu giữa Câu lạc bộ Công an Hà Nội và Bình Dương. Điều này khiến khả năng Huấn luyện viên Park tới Câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng được tăng cao hơn.



Vậy ai là người phù hợp với Câu lạc bộ Công an Hà Nội ở thời điểm này?

Lối chơi kiểm soát của Huấn luyện viên Polking

Huấn luyện viên Polking khi dẫn dắt Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hay Đội tuyển Thái Lan trước đây luôn xây dựng lối chơi kiểm soát bóng. Đây là lối chơi theo xu hướng phát triển của bóng đá thế giới. Bên cạnh đó, đây cũng là triết lý bóng đá Câu lạc bộ Công an Hà Nội cố gắng theo đuổi trong thời gian qua.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội lựa chọn Huấn luyện viên Gong Oh Kyun là minh chứng cụ thể cho mong muốn sở hữu lối chơi vừa đẹp mắt, vừa phát triển bền vững. Nếu họ lựa chọn Huấn luyện viên Polking để thay thế Huấn luyện viên Gong cũng là điều hợp lý và đồng thời thể hiện sự kiên định, quyết tâm theo đuổi lối chơi hợp xu thế của bóng đá thế giới.

HLV Polking từng giúp ĐT Thái Lan vô địch AFF Cup 2 lần.

Tuy nhiên, lối chơi kiểm soát bóng cần nhiều thời gian cũng như đòi hỏi cao về chất lượng cầu thủ. Nếu Huấn luyện viên Polking được bổ nhiệm dẫn dắt Câu lạc bộ Công an Hà Nội thì ông cũng sẽ đối mặt với những khó khăn tương tự Huấn luyện viên Gong. Dĩ nhiên, cách làm của mỗi người sẽ khác nhau nhưng nói như vậy để thấy, khả năng thất bại của Huấn luyện viên người Brazil là có.

Một ưu thế khác của Huấn luyện viên Polking nếu so sánh với Huấn luyện viên Park Hang Seo là kinh nghiệm dẫn dắt Câu lạc bộ tại V-League. Dù chỉ làm việc thời gian ngắn tại sân Thống Nhất nhưng có lẽ cũng đủ để giúp Huấn luyện viên Polking hình dung được guồng quay cũng như phong cách thi đấu tại V-League.

Trong khi đó, Huấn luyện viên Park chưa bao giờ làm việc tại V-League. Lần gần nhất ông dẫn dắt 1 Câu lạc bộ là vào năm 2017, cách đây 6 năm. Cách làm việc tại các đội tuyển và Câu lạc bộ luôn rất khác nhau. Thất bại của Huấn luyện viên Gong đã chứng minh cho sự khác biệt này.

Huấn luyện viên Park Hang Seo hiểu cầu thủ hơn

Tại Câu lạc bộ Công an Hà Nội thời điểm này có nhiều cầu thủ trưởng thành và quen biết Huấn luyện viên Park Hang Seo. Có thể nhắc tới như Hồ Tấn Tài, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng hay Bùi Hoàng Việt Anh. Nếu Huấn luyện viên Park được bổ nhiệm dẫn dắt Câu lạc bộ Công an Hà Nội, ông và các cầu thủ sẽ không mất thời gian để làm quen, bắt nhịp với nhau. Các cầu thủ quan trọng của Câu lạc bộ Công an Hà Nội hoàn toàn có thể triển khai lối chơi đúng ý Huấn luyện viên Park một cách nhanh chóng.

HLV Park có mối quan hệ thân thiết với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ảnh: Hiệp Hoàng

Thế nhưng, Huấn luyện viên Park luôn đặt ưu tiên phòng ngự lên hàng đầu. Triết lý bóng đá này không còn phù hợp với xu thế phát triển của bóng đá thế giới. Không còn nhiều Huấn luyện viên trên thế giới dành sự ưu tiên cho phòng ngự.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội mùa giải này mới chỉ có 4/9 trận giữ sạch lưới trên mọi mặt trận. Với một đội bóng theo đuổi danh hiệu như Câu lạc bộ Công an Hà Nội thì hàng thủ của họ vẫn cần thêm sự chắc chắn. Vì thế, ở thời điểm này, Huấn luyện viên Park là lựa chọn phù hợp hơn bởi khả năng đạt được hiệu quả nhanh chóng là điều hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ. Còn với Huấn luyện viên Polking, đội chủ sân Hàng Đẫy hoàn toàn có thể phải mất nhiều thời gian để xây dựng lối chơi và lựa chọn con người.

Huấn luyện viên Park Hang Seo và Huấn luyện viên Mano Polking đều có những điểm mạnh và điều hạn chế. Không Huấn luyện viên nào toàn diện, ngay cả Pep Guardiola. Câu lạc bộ Công an Hà Nội lựa chọn ai còn phụ thuộc rất nhiều vào định hướng xây dựng và phát triển của đội bóng. Tuy nhiên, cả Huấn luyện viên Park và Huấn luyện viên Polking đều là những người danh tiếng, đã có thành tựu trong sự nghiệp nên dù lựa chọn ai thì Câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng sẽ được dẫn dắt bởi Huấn luyện viên đẳng cấp và chất lượng.